София прие Календара на културните събития за 2026 г.

Столичният общински съвет одобри Календара на културните събития на София за 2026 г. по предложение на заместник-кмета по култура и туризъм Благородна Здравкова. Новата програма залага на качество, достъпност и по-силно присъствие на културата в ежедневието на софиянци.

Бюджетът на програмата за 2026 г. е близо 2,299 млн. евро – с около 4,8% повече спрямо предходната година. Увеличението ще даде възможност за подкрепа на още стойностни проекти и за разширяване на културната карта на столицата.

„Подкрепените проекти са с висока художествена стойност и отразяват една от основните политики на кмета Васил Терзиев – фокус върху младите хора и по-голяма достъпност до културните инициативи. Особен акцент поставяме върху културната грамотност на децата, връзката между културата и образованието и диалога между поколенията. Стремим се качествени събития да достигат и до кварталите на София, както и да насърчаваме устойчиви, „зелени“ подходи при тяхното организиране“, подчерта Благородна Здравкова.

В разделите „Стратегически събития“ и „Значими събития“ са включени общо 86 проекта, сред които:

· 7 филмови фестивала

· 8 театрални фестивала

· 25 музикални и танцови фестивала и събития

· 11 литературни инициативи

· 11 фестивала и събития за визуални изкуства

· 17 мултижанрови проекта

· 4 конкурса и церемонии

· 3 проекта изцяло за деца и младежи

Още 10 проекта ще получат логистична подкрепа от Столичната община.

Сред добре познатите и обичани от софиянци събития са A to JaZZ, Европейският музикален фестивал, „Софийски музикални седмици“, Киномания, Софийският театрален салон, Международният фестивал за уличен и куклен театър, Опера в парка, „Цвете за Гошо“, Походът на книгите, Софийският международен панаир на книгата, Фотофабрика и много други.

За първи път в календара са включени и 15 нови проекта, които вече имат своя публика и успешно развитие – сред тях Wide Art Forum 2026, POST POSTER 2026 / Плакати & Джаз, „Водна кула – арт фест“, Международният театрален фестивал „Алтер Его 2026“, ТОПЛО ФЕСТ 2026 – „Сцена на свободата“, Мода София 2026, Софийски фестивал на музикалния театър, Good Game 2026 и други.

Програмата обхваща разделите „Стратегически събития“, „Значими събития“, „Събития на Столична община“ и „Събития на столичните райони“. Районните администрации ще реализират инициативи съвместно с училища, детски градини, читалища, библиотеки и неправителствени организации, което ще направи културата още по-достъпна на местно ниво.

От 2026 г. „Лятна програма“ се обособява като самостоятелна финансираща програма. През последните години културните събития на открито се утвърдиха като едни от най-посещаваните и очаквани прояви в столицата, а новият статут ще даде възможност за още по-целенасочено развитие.