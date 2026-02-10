Веселин Маринов и Анета Сотирова с почетни награди „Икар 2026“

Радина Думанян, Станка Калчева и Стефка Янорова в битка за водеща женска роля

Съюзът на артистите в България обяви номинациите за Националните награди за сценични изкуства "Икар 2026". Те се присъждат от 1974 г. насам в Световния ден на театъра – 27 март. Певецът Веселин Маринов, актьорите Анета Сотирова и Ненчо Илчев, и режисьорът Боньо Лунгов са сред почетните носители на наградите „Икар". Всички номинирани спектакли ще бъдат представени в рамките на ХXI издание на Софийския театрален салон. През 2026 г. наградите на Съюза на артистите в България за сценични изкуства ще бъдат връчени за 52-ри път.

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев каза, че използват мотото „да обичаш на инат” – „въпреки ината на държавата, която не ни обича и не се грижи за българската култура, ние продължаваме да имаме ентусиазъм, да работим на сцената и да радваме хората с труда си”.

Призът за вариететно изкуство, излъчена от Гилдията за вариететно изкуство, се присъжда на Йордан Димитров Янев-Зайн – за приноса му в областта на вариететното изкуство.

Веселин Маринов получава „Икар“ за атракционно и сценично изкуство, излъчен от Гилдията за атракционни сценични изкуства – за популяризирането на българската музикална култура.

Наградата за цирково изкуство, излъчена от Гилдията на цирковите артисти, се присъжда на Ненчо Илчев – за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията. Награда на Акт-Унима за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на проф. Дойчина Синигерска, а награда за педагогическа дейност – на проф. Боньо Лунгов. Наградата „Икар“ за чест и достойнство е за доц. Мария Диманова, а за изключителен принос към българския театър – на Анета Сотирова.

Основните номинации за „Икар“ са определени от комисия в състав Албена Павлова (актриса), Венцислав Мицов (композитор), Зафир Раджаб (режисьор), д-р Илко Ганев (театровед), доц. Мария Диманова (сценограф), доц. д-р Румяна Николова (театровед) и Пламен Манасиев (актьор).

За водеща мъжка роля са номинирани Йордан Ръсин – за кралят в „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, театър „Възраждане“; Пламен Димов – за Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър „Иван Вазов“, и Тодор Дърлянов – за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив.

За водеща женска роля – Радина Думанян за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив; Станка Калчева за Патриша Хайсмит в „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Владимир Люцканов, Театър 199 „Валентин Стойчев“ и Стефка Янорова за Силвия в „Слон в стаята“ – автор и реж. Елена Телбис, „Театър 199“ и Олга в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, „Арт къща“.

За поддържаща мъжка роля са номинирани Веселин Мезеклиев за Бащата в „Последна стъпка“ , Народен театър „Иван Вазов“; Константин Еленков за поетът и следовател Неделчев във „Влюбеният дирижабъл“, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Пламен Великов за Тузенбах в „Три сестри“. За поддържаща женска роля – Ана Пападопулу за Tea Ралева в „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, Народен театър „Иван Вазов“, Вяра Табакова за майката в „Последна стъпка“, Народен театър „Иван Вазов“, и Ирини Жамбонас за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев, Театър 199 „Валентин Стойчев“.

За режисура са номинирани Боян Крачолов за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, Народен театър „Иван Вазов“, Стоян Радев за „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, и Стайко Мурджев за „Велика“ от Тони Макнамара, Малък градски театър „Зад канала“.

