Документален филм разказва за епичния експеримент на Копола

Режисьорът на „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“ се опълчи срещу Холивуд

“МегаДок” са включени архивни кадри от началото на века – репетиции на маса с участието на Робърт де Ниро, Ума Търман, Били Крудъп, Райън Гослинг

„МегаДок“ със специална прожекция на „София филм фест“

Легендарният майстор влага 120 милиона долара лични средства в своя мечтан проект

Тази зима зрителите на тазгодишното издание на “София филм фест” ще могат да гледат изключително любопитния документален филм “МегаДок”, посветен на създаването на един от най-мащабните и скъпи проекти на Франсис Форд Копола “Мегалополис”.

“МегаДок”имаше световната си премиера във Венеция. Негов автор е двукратно номинираният за “Оскар” сценарист и режисьор Майк Фигис (Да напуснеш Лас Вегас), който получава пълен достъп до снимачната площадка и в студията на Копола и запазва за бъдещите поколения реалността на творческия процес на легендарния създател на “Кръстникът” и “Апокалипсис сега”.

Плакат на докумевталната творба „МегаДок”.

По думите на Фигис, Копола “изглежда процъфтява в хаоса”, обграждайки се с талантливи актьори и техници, които му помагат да превърне този хаос в кино. Дистопичният епос “Мегалополис” е проект, в който са вложени няколко десетилетия и 120 милиона долара лични средства на семейство Копола. В “МегаДок” са включени архивни кадри от началото на века - репетиции на маса с участието на Робърт де Ниро, Ума Търман, Били Крудъп, Райън Гослинг. Уникално е усещането да се разходиш из снимачната площадка на Копола и да чуеш него самия, както и голяма част от актьорския екип, в разгара на работата по неговия мега-опус.

“МегаДок” ни дава шанс да се запознаем с уникален режисьор на неговото работно място, който очевидно е бил и все още е концентриран върху стремежа си да контролира всичко в творческия процес. Но той е отворен и към непознатото, обича да експериментира, без да е сигурен в крайната цел. Във време, когато холивудските филми се конструират от маркетинг-стратегии и числата на приходите, дарът на Копола е смелостта, с която прегръща хаоса.

Майк Фигис

Патриархът на епичното кино и качественото вино Копола успя да си позволи пълна независимост след като разви своята винарска империя. По-миналата пролет той отпразнува и половин век от излизането на “Кръстникът II” - един от най-великите филми на всички времена. Епосът е продължение на “Кръстникът”, който в началото на 70-те става най-гледаният филм за времето си с продадени билети за над 250 милиона долара. И то при бюджет от 6 милиона долара. Ето това се казва историческа инвестиция за студиото “Парамаунт”. Преди време Копола сподели в интервю, че изобщо не се е надявал на такъв успех, а е очаквал филмът да се превърне в “специален провал”. За годишнината на шедьовъра Копола и неговите творчески партньори пуснаха в избрани кина специално реставрирано издание на мафиотската класика, продукт на хиляди часове прецизна техническа работа.

Франсис Форд Копола

Сагата на Франсис Форд Копола по литературния първоизточник на Марио Пузо е вдъхновена от реални гангстерски войни между големите престъпни нюйоркски фамилии през 40-те и 50-те години в Америка, но в центъра на събитията е измисленият от писателя криминален патриарх Вито Корлеоне, изигран легендарно от Марлон Брандо в оригиналния филм и от Робърт Де Ниро в “Кръстникът II” от 1974-а година. Ал Пачино влиза в образа на неговия наследник - Майкъл Корлеоне.