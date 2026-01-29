Ентусиасти създадоха Карта на българските читалища

Ентусиасти и доброволци създадоха Карта на народните читалища в страната. Това оповести бившият сценарист на "Шоуто на Слави", писал и драматург Иво Сиромахов.

"Юрий Вълковски е забележителен българин. Той и неколцина други родолюбиви хора от „Фондация Народни читалища“ са се захванали с една народополезна кауза – да съберат на едно място цялата информация за всичките 3597 читалища в България", заяви Сиромахов.

Списъка на ЮНЕСКО

"Вероятно знаете, че нашите читалища са записани в списъка на ЮНЕСКО като нематериално културно наследство, което трябва да бъде опазено. Българското читалище е световен феномен – с неповторимата си мисия да събира на едно място будните хора, които четат книги или пеят песни, или създават изкуство.

Над 130 от българските читалища са създадени през 19-ти век, още преди да имаме държава.

В днешно време броят им е 3597. За съжаление голяма част от тях вече почти не функционират, а някои са в окаяно състояние. Такива са потребностите на обществото", припомни Сиромахов.

Принос към българската култура

"Досега никой не се е захващал да проучи и опише всички български читалища. Това по принцип би трябвало да е работа на държавата, защото тя отговаря за читалищната дейност. Но държавата не си върши работата, затова Юрий Вълковски и неговият екип запрятат ръкави и описват всяко едно читалище подробно – къде се намира, кой е председател (с телефон и имейл), какви културни дейности развива, колко книги има в библиотеката, колко от тях са били заети… Това е изключителен принос към българската култура. Разгледайте тази карта, намерете местното си читалище, запознайте се с него.

Аз съм щастлив, че сред нас живеят хора, които вършат такива смислени и красиви неща", отбелязва писателят в своя фейсбук профил.

Може да потърсите информация за вашето най-близко и любимо читалище ТУК.