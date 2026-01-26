Книжните пророчества на Георги Цанков по време на война

Слуховете, че литературната критика у нас е на смъртно легло, са силно преувеличени. В Книжен център „Гринуич“ беше представен солидният том от 624 стр., озаглавен „Години от книжни калейдоскопи по време на война“ (Изд. „Прозорец“, 2025). Авторът е известният изследовател на литературно-историческите процеси у нас и в Европа проф. д-р Георги Цанков.

Георги Цанков

Този сборник е продължение на излезлия през 2022 г. том под заглавие „Година от книжни калейдоскопи по време на пандемия“. Удивителна е работоспособността на автора, който не само рецензира нови книги, но проследява дълбинни промени в писането, повлияно от глобалните мултикултурни процеси, както и анализира рецепцията от страна на публиката, приемствеността и влиянията между националните култури, новите стилистични и структуроопределящи компоненти, които движат жанровата динамика.

Премиерата събра на едно място представители на писателската общност, като едни до други седяха автори, които дори взаимно не се толерират, но общата мисия да изразят своя поклон към труда, таланта и енциклопедичните познания на Георги Цанков ги обедини в последвалия откровен разговор.

За книгата говориха проф. Симеон Янев, проф. Кирил Топалов и Димитър Бочев. Прозвуча и мнението на Катя Зографова – редактор на книгата, както и изказвания от публиката, изпълнила до краен предел залата. Предговорът към изданието е дело на Симеон Янев, който прочете част от него.

Проф. Кирил Топалов, проф. Симеон Янев, Димитър Бочев и проф. Георги Цанков

В словото си проф. Топалов сподели, че от много години познава Георги Цанков като отличен литературен изследовател: „Моето убеждение сега е, че Жоро се е усъвършенствал и е израснал до великолепен есеист. Неговите есета са по-добри от появяващите се на книжния пазар романи с претенции. Неговата дейност го е превърнала в изключително ерудиран познавач на българската и световна литература. Културата му е всеобхватна, у нас няма друг такъв учен. Той има невероятна асоциативна мисъл – свързва произведения и теми от световната литература с нашата. Намирам, че у него е избликнал истински писателски талант“.

Публиката в залата

Самият автор сподели: „Бродя из „Вавилонската библиотека“ на Борхес, откривам в сюжетите и размислите на духовните ми сестри и братя откровения, тъй като те са своеобразен спасителен пояс в нашия изтъкан от противоречия свят, в който насилието и езикът на омразата станаха всекидневие. Не се стремя да се харесам никому, предпочитам градивните спорове, затова излагам без страх моите моите истини за идеолозите на Злото и за духовната мощ на будителите... Книгата е опит за проникване във вълшебната книжарница с български и преводни шедьоври от септември 2021 до септември 2025 г. – това несъмнено са най-драматичните времена след Втората световна война, но аз диря в тях светлината, бликнала от творческия гений на човечеството“.