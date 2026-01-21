Фантастично приключение и исторически факти в „Съкровището на сибилата“

Сюжетът преплита факти, нумизматични загадки и археологически открития

За съществуването му се говори в загадъчен древен ръкопис, чието съдържание узнават Пол и Ида

И готово ли е човечеството да получи този безценен дар?

На 23 януари излиза от печат “Съкровището на сибилата” - фантастично приключение, което преплита реални исторически факти, нумизматични загадки и археологически открития. Автори на романа са Димитър Драганов - едно от най-авторитетните имена в съвременната българска историческа наука, професор по класическа археология и антична нумизматика, и Жана Янкова - археолог и дългогодишен музеен специалист.

“Съкровището на сибилата” (художник на корицата: Анна Лазарова) разказва за откриването на най-ценното съкровище в света - толкова голямо, че всички ще вземат от него, но то никога няма да свърши. За съществуването му се говори в загадъчен древен ръкопис, чието съдържание узнават Пол и Ида - деца на археолозите, ръководещи разкопки близо до Неапол. Жадувайки да се окичат с лаврите на велики откриватели, те смело се впускат по следите на това тайнствено съкровище.

Пътят към него обаче ще ги отведе в едно друго време, където старогръцките митове и легенди са реалност. Двамата приятели ще попаднат на кораба на аргонавтите, в храма на забравените и пренебрегнатите божества, в подземното царство на Хадес. Ще участват в открадването на Златното руно, ще се срещнат с магьосницата Медея, с прочутия певец Орфей, със сибилата Амалтея. Ще наблюдават борбите на Язон с медноногите бикове и с омагьосаните драконови зъби, както и подвизите на Херакъл срещу Лернейската Хидра, човекоядните коне на цар Диомед и триглавото куче Цербер...

Ще открият ли Пол и Ида ключа за съкровището, което може да промени света? И готово ли е човечеството да получи този безценен дар?

Димитър Драганов e професор по класическа археология и антична нумизматика. Специализирал е в Оксфорд. Член e на Английското кралско нумизматично дружество (от 1991 г.) и почетен член на Румънското нумизматично дружество. Автор е на осем научни книги и на множество публикации. Носител е на редица национални и международни награди, сред които “Златен век” и Наградата от Световния нумизматичен конгрес в Глазгоу, Шотландия (2009 г.). Характерно за неговото писане е умението да води читателя през лабиринтите на миналото, правейки го съпричастен към процеса на откривателство. Текстовете му са наситени с ерудиция, но остават достъпни и вдъхват любопитство към античното наследство по нашите земи.

Жана Янкова е археолог и дългогодишен музеен специалист. Участвала е в археологически разкопки в България и Италия. Автор е на книгите “Средновековният Ямбол и неговата славна история” и “Александър” (за детството и юношеството на Александър Македонски).

Откъс от романа:

Пол пристига в Неапол и се запознава с Ида

“Съкровището е толкова голямо, че всички ще вземат от него и пак няма да свърши!”

Тези думи, дочути случайно преди няколко дни, звучаха натрапчиво в главата на Пол и не му даваха покой. Изтегнат в удобната самолетна седалка, той си представяше ту високи планини от злато, ту безброй купчини от диаманти.

- Пол, спиш ли? Искам да поговорим. - Гласът на майка му звучеше припряно.

“По-добре да се преструвам на заспал” - реши момчето. Точно сега никак не му се водеха разговори. На тръгване майка му и баща му се бяха скарали и вероятно това беше причината през последните няколко часа тя да е непоносимо нервна.

- Пол, знам, че не спиш! Виж, това с баща ти беше грешка. И двамата си изпуснахме нервите. Спорехме за тълкуването на един стар ръкопис. Но изглежда, че този път той е

имал право! Да! Грешката беше моя, едва сега разбрах.

“Виж ти - нещо ново! Майка ми да признае, че е сгрешила!” - Тази мисъл накара Пол да отвори широко очи.

- Прав е бил! Не биваше да те вземам на тези разкопки! Трябваше да си останеш у дома. Едва сега проумях за какво ми е говорил.

“Охо! Става интересно!” - наостри слух момчето.

- Слушай ме внимателно! Трябва да ти кажа нещо много важно! Напоследък баща ти искаше да ме убеди, че на мястото, където отиваме, ще се случат странни неща. Твърдеше, че по звездната карта в един античен ръкопис е изчислил датата на някакво необичайно събитие. Около първи август, точно когато е твоят рожден ден! Аз обаче не му повярвах и даже не го изслушах. По дяволите, вече нищо не мога да направя! След малко ще кацнем в Неапол. А според изчисленията на баща ти точно там ще се случи нещо необяснимо! И много опасно!