Находките от древността до днес: Книга за най-стария навигационен уред - лота

Автор е проф. Иван Христов

Книга за един от най-старите навигационни уреди – лота – ще бъде представена в Бургас. Неин автор е проф. д-р Иван Христов – дългогодишен проучвател на Черноморското крайбрежие, един от водещите подводни археолози у нас и заместник-директор на НИМ – София.

В изданието са събрани находките от древността до ново време, които илюстрират един от най-важните и може би най-старият навигационен уред – лота. Това е оловна тежест, която се връзва за въже, пуска се към дъното и така се установява дълбочината на водата.

В книгата си проф. Христов предлага информация за значението на този уред за корабоплаването, развитието му през различните епохи, историческите сведения за него, както и за най-големите находища на подобни уреди в Средиземно море и изобщо в Световния океан.

Авторът установява, че концентрацията на подобни находки у нас се наблюдава между Шабла и Дуранкулак и между Приморско и Ахтопол, макар такива да има и другаде.

Книгата ще бъде представена от д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна, и д-р Милен Николов – директор на РИМ – Бургас.