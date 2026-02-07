Венко Мадолев прониква в „Материята на съня“

Музей-галерия „Анел“ в София ще представи ретроспективна изложба на художника Венко Мадолев, озаглавена „Материята на съня“. Вернисажът е на 12 февруари 2026 г. от 18.30 ч., а кураторството е поверено на д-р Аспарух Николов, който при откриването ще запознае публиката със стиловите особености и скритите послания в метафоричния почерк на автора. Експозицията включва стари и нови творби – графика и живопис, като някои от тях са награждаване на международни биеналета преди три десетилетия. За ценителите ще бъде интересно да се запознаят с акценти от творческото верую на автора и способите, които той използва.

„Сънищата са неуловимите сенки на желания, страсти и копнения. На вътрешния ни кипеж – сподавен и заключен в молекулярния затвор на телата ни. Сънищата са приглушения ни вопъл, който жадува взаимност. Затова ги споделяме. Ние – материалните – търсим нематериално съпричастие и взаимност.

Даваме материален израз на нематериалните идеи, които не ни дават мира. Рисуваме, танцуваме, пеем, свирим, играем – все неща осезаеми, като се надяваме, че правят осезаеми за другите неосезаемите ни прозрения. Тази хипнагогия – състоянието между будност и сън – поражда творческия процес, инициира резонантно състояние и у зрителя, читателя, слушателя, като го приобщава към квантовата хармония на мирозданието. Такива състояния на прозрение провокира изложбата на Венко Мадолев „Материята на съня“. С подкупваща интимност художникът ни води през меандрите на илюзии и миражи към просветлението на човешката заедност и доброта, отвъд битността на враждебното ежедневие“ – пише д-р Аспарух Николов.

А културологът Алексей Брагин от Берлин допълва анализа с думите: „Картината на Венко Мадолев „Възкресение“ е ярък израз на гротесковия символизъм, характерен за неговите зрели години. Този художествен език, наситен с многопластова символика и лека мистика, отразява вътрешната еволюция на художника в епоха на дълбоки промени в България — от тоталитарен режим към свободно общество. Сложните преплитания на форми и напрегнати линии създават усещане за скрита борба и вътрешен конфликт, сякаш надникваме в лабиринтите на душата, изпълнени със спомени и преживявания. Особена роля в „Възкресение“ играе овалообразната структура, напомняща великденско яйце — универсален символ на прераждането и новия живот. Както на Великден яйцето символизира възкресението и победата на светлината, така и в тази картина формата му отеква в идеята за възраждането на личността и обществото. В комбинация с доминиращия син цвят, който в ранното творчество на Мадолев почти не се среща, дори при изобразяване на море, яйцевидната композиция подчертава духовното и културно преображение. Синият цвят тук се превръща не само в силно изразително средство, но и в символен маркер на европейския избор, който България прави в онези години на преход и търсене на нова идентичност.

Биография на художника:

Венко Мадолев e завършил специалност „Графика“ при проф. Галилей Симеонов в Националната художествена академия „Николай Павлович“ – София, през 1986 г. Участва във всички изяви на СБХ – общи художествени изложби. Има над тридесет самостоятелни изложби в България и чужбина. Излага творбите си в София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Козлодуй и други наши градове. На неизменен успех се радват изложбите му в Будапеща, Виена, Братислава, Прага, Берлин, Атина, Париж, Мексико сити, Делхи... Удостояван е с награди на международни биеналета! Има многобройни откупки от обществени организации, предприятия, държавни и общински институции. Картините му са част от експозицията на престижни музеи и частни колекции у нас и в чужбина.