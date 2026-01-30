Младежи ще пишат пиеси на конкурс в Бургас

Младежки международен център - Бургас, в партньорство с Театрален колеж „Любен Гройс“, обявява Конкурс за авторска младежка пиеса. Не е задължително кандидатите - автори да са с предишен театрален или литературен опит. Има само възрастово ограничение - талантливите млади автори трябва да са на възраст до 29-години.

Конкурсът се организира в подкрепа на кандидатурата на град Бургас за Европейска столица на културата 2032. и има за цел да насърчи младите хора да се изразят чрез театралната драматургия и да им предостави реална възможност техен текст да бъде реализиран на сцена. Спечелилата пиеса ще бъде професионално поставена на сцената на Младежки международен център - Бургас с участието на актьори от Театрален колеж „Любен Гройс“, клас на Димитър Маринов.

Участието е индивидуално и е отворено за всички младежи до 29 години, без изискване за предишен театрален или литературен опит. Допускат се оригинални драматургични текстове, които не са поставяни досега и не са участвали или печелили други конкурси. Темата и жанрът на пиесите са свободни.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2026 г.