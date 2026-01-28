Мариан Бачев: Приключи 20-годишната сага с античния театър „Сердика“

Имотът вече е част от активите на Министерството на културата

С днешния акт на Министерския съвет приключи почти 20-годишната сага с античния театър „Сердика“. Това обяви министърът на културата в оставка Мариан Бачев на брифинг пред журналисти.

"Днес бе прието решение за замяна на имот – недвижима културна ценност, с цел опазване на археологическото наследство на античния театър „Сердика“. Така добре познатият античен театър, който повече от 20 години бе в неясно собственическо положение, вече официално е част от активите на Министерството на културата, като е решен въпросът за неговото съхранение и бъдещо управление", обясни Бачев.

Министерството ще се погрижи театърът да бъде съхранен, реставриран и реконструиран, увери Бачев.

„С това решение сме изключително щастливи, че разсеяхме всички спекулации относно това дали ще се строи върху археологията. Разбира се, че не“, добави той.