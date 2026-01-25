Поетът Боян Ангелов отново оглави Писателския съюз

Най-старата и авторитетна творческа организация, която обединява близо 800 членове, проведе Общо отчетно-изборно събрание на 24 януари 2026 г. Със солидна подкрепа от 267 гласа (от 281 гласували) за председател на СБП беше избран Боян Ангелов, на когото е възложена отговорната мисия да води Съюза през следващите 4 години – в едно напрегнато политическо време, когато социалните, икономически и политически трансформации влияят негативно на процесите в българската култура.

В неговия доклад от над 20 стр. бяха очертани постиженията и трудностите пред сдружението, бяха повдигнати редица важни въпроси: напр. неприетия вече над 10 години Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност. Подробно беше разгледана международната дейност, беше акцентирано на работата на писателските дружества в страната; отново се издигна глас за наложителна промяна в Закона за културното наследство, в който би трябвало да се въведе нов член, осигуряващ финансова подкрепа за творческите съюзи от страна на държавата.

Бяха изтъкнати и добрите практики, които СБП реализира с Министерство на културата, Столична Община и с редица кметове в провинцията. Писателите чуха важни факти за ролята на съюзния вестник „Словото днес“ и изд. „Български писател“. Беше изказана благодарност на всички медии, които редовно обръщат внимание на новите книги и на други писателски инициативи: това са БТА, БНР и особено в. „Труд нюз“ и неговият главен редактор Петьо Блъсков. Отчетите на Контролната комисия и на финансовия отдел показаха, че СБП е в стабилно положение и всички слухове за скандали, провали и преврати са силно преувеличени.

Събранието премина в дух на диалогичност, като възникнаха няколко дискусионни теми, засягащи младите писатели, присъствието на членове на СБП в националните телевизии, личната свобода на писателите да членуват в различни политически партии и др. В предстоящите решения на Боян Ангелов ще му помагат членовете на новоизбрания Управителен съвет в състав: Димитър Милов, Надя Попова, Христо Славов, Тенко Тенев, Венко Евтимов, проф. Мюмюн Тахир, проф. Ваня Добрева. А за стриктния контрол ще отговарят членовете на новата Контролна комисия Иван Гранитски и Иван Есенски. В следващите месеци ще бъде проведено още едно изборно събрание за допълване на УС и КК.