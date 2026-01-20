Единадесето издание на „Годишни награди“ на Столична библиотека

Писател на годината & Читател на годината – 2025

Библиотеката на София представя церемонията по връчване на Единадесетите годишни награди на Столична библиотека „Писател на годината & Читател на годината – 2025“, която ще се състои на 22 януари 2026 г. (четвъртък) от 12:00 ч. в Столична библиотека, зала III етаж.

През 2014 г. първи носители на „Годишните награди – Писател на годината“ на Столична библиотека станаха известните наши писатели – Георги Господинов, Калин Терзийски, Милен Русков, Захари Карабашлиев и Марин Бодаков. За първи път публична библиотека в страната предостави изборът за най-четените съвременни български автори да се прави не от жури, а от читателската аудитория на една от най-големите обществени библиотеки въз основа на обективна годишна статистика от електронния ѝ каталог.

Днес една от най-старите културни институции на София Столична библиотека с фонд 1 млн. книги, с най-богатия документален и информационен архив за историята и развитието на столицата, разполага с 4 реновирани филиала и библиобус, модерен Дигитален център и дигитална Тийн Лаборатория, както и с богати цифрови ресурси и собствени дигитални платформи и виртуални колекции. Въвеждат се иновативни библиотечни технологии, откриват се нови читателски пространства и комфортни коуъркинг зони за четене, срещи и събития в Централната сграда и филиал „Студентски“, нов дигитален клуб за обучение за дигитални умения на възрастни хора по национален проект „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ по ПВУ.

Тази година читателската аудитория на Столична библиотека надхвърли 110 хиляди души, от тях 60% са млади хора. Читателите на библиотеката през м.г. са се увеличили с 25 хиляди. Заетите от софиянци книги за дома т.г. са близо 800 хиляди, а годишно посещенията на библиотеката и нейните инициативи са около 490 хиляди.

През 2025 г. Столична библиотека предложи на читателите си близо 23 хил. нови книги, като 1/3 от тях са на български класици и съвременни наши автори.

През последните 11 години знаковите инициативи на Библиотеката в подкрепа на книгите и четенето като „Зелени библиотеки в парковете на София“, „Годишни награди“ на Столична библиотека – „Писател на годината & Читател на годината“, „Литературен клуб на Столична библиотека“, читателският клуб „Чудесата на науката в библиотеката“ станаха популярни и посещавани от много читатели, столичани и гости на града. С откриването на нови филиали в големи райони на столицата, посещенията на мобилния филиал Библиобус и с атрактивните формати за общуване с читатели Столична библиотека приобщава разнообразна читателска аудитория от различни възрасти.

От стартирането на Годишните награди на Библиотеката броят на заетите книги от съвременни български писатели е нараснал над два пъти, което показва изключителен интерес както към утвърдените, така и към новите интересни автори в художествената и нонфикшън литературата. Сериозен читателски бум се забелязва в търсенето на новия за съвременната българска литература жанр фентъзи, като книгите на най-ярките му представители – Васил Попов, Мартин Колев, Милен Хальов, са на челни места в класацията. През последните години остава траен интересът към нехудожествената литература – изданията по история, политика, приложна психология, здравословен начин на живот, екология, пътешествия, биографични книги и мемоаристика. С голяма популярност сред детската и младежката аудитория се ползват завладяващите поредици за деца и тийнейджъри от съвременни български автори. Класическите култови творби на големите български писатели се четат и препрочитат от читатели от всички поколения.

Тазгодишното издание на „Годишни награди 2025“ включва категориите: Читател на годината, Писател на годината, Поет на годината, Най-четен автор на научна и научнопопулярна литература, Най-четен автор на детска литература, Най-четен автор на книги за София, Най-четен автор на фентъзи, както и награди на медии, популяризирали инициативите на Столична библиотека.

Писател на годината – Захари Карабашлиев

Най-четен автор на книга – Георги Господинов („Градинарят и смъртта“)

Най-четен автор на художествена литература – Виктория Бешлийска

Подгласници в категорията „Най-четен автор на художествена литература“

Владимир Зарев

Георги Бърдаров

Радослав Бимбалов

Сред най-четените съвременни български писатели в библиотеката са: Здравка Евтимова, Стефан Цанев, Теодора Димова, Калин Терзийски.

Най-четен автор на фентъзи – Васил Попов

Най-четен автор на научна и научнопопулярна литература – д-р Александър Стоянов

Подгласници в категорията:

Стойчо Керев

Румяна Николова и Николай Генов

Сред най-четените автори на нехудожествена литература са Вили Лилков, Слави Панайотов, Петър Стоянович, Мадлен Алгафари, Тони Николов.

Най-четен поет – Амелия Личева

Подгласници в категорията:

Мирела Иванова

Атанас Капралов

Сред 5-те най-четени автори на поезия са Георги Борисов и Нинко Кирилов.

Най-четен автор на книги за София

Здравко Петров

Виктор Топалов

Най четен автор на детска литература – Александра Георгиева

Радостина Николова

Цвета Брестничка

Сред най-четените детски автори са Евгения Войнова, Катя Антонова, Цанко Лалев.

Категория „Медии“

За най-атрактивно представящи арт инициативите и кампаниите за насърчаване на четенето, книжовното наследство и дигиталните ресурси на Столична библиотека.

БНТ

БТА

bTV

програма „Хоризонт“ на БНР

Най-активни читатели на годината:

Читател на годината – Илиян Манов

Читател на годината – дете – Цветозара Павлова (9 год.)

Читател на годината – ученик – Магдалена Рахнева (17 год.)

Четящо семейство – сем. Марина и Павел Петкови и децата им Тома (9 год.) и Матей (13 год.)

Най-четящи студенти – Александър Ангелов, Йоана Атанасова, Дана Димова, Диодор Демиров