Книга описва всички паднали самолети у нас по време на Втората световна война

В периода от 1 август 1943 г. до 9 септември 1944 г., небето над България наистина е било огнено от въздушните битки в него и падащите десетки горящи самолети.

За първи път в България в книга са събрани карти с местоположенията на всички 83 паднали съюзнически самолети през посочения период в съвременна България, както и в присъединените към нея територии. Автори на "Огненото небе над България 1943 – 1944“ са проф. Станимир Станев и Орлин Георгиев.

Двамата са успели да съберат на едно място и таблици с конкретни данни за всички 83 паднали самолети. Те описват и голяма част от въздушните боеве и съдбите на участвалите в тях летци и екипажи. Разказът за всеки паднал самолет се базира на официални документи, допълнен със спомени на участници в събитията.

Орлин Георгиев е председател на "Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация - АИББА". Бил е главен инженер на българската авиокомпания "Феникс ер". Лицензиран е за техническо обслужване на самолетите Ту-134, Ту- 154, Boeing-737-500 и Boeing-707-300.

По Радио София той сподели, че от 16 години консултира всички епизоди, свързани със самолетни катастрофи.

"В книгата сме събрали факти и естествено сме ги коментирали. Наша гордост е лицевата корица на книгата, която е авторската рисунка на художника Стоян Попов, който основно рисува самолети и авиация. Опирали сме се в цялата си дейност по проучване на фактите. Какви факти сме използвали? Първо - нашият Военноисторически архив във Велико Търново. Второ – писма и доклади на кметове, които са били задължени като падне самолет да напишат писмо до своето ръководство. Третото, което е изключително важно – това са архивите на 15-а армия на военновъздушните сили на САЩ, благодарение на които архиви, ние имаме абсолютно всеки самолет от тези 83, неговият сериен номер, къде е паднал, кой е управлявал самолета, колко души са били екипаж, какво се е случило с тях - пленени, загинали или изчезнали по време на акция. Най-важно, от кого е бил свален този самолет. В цялата тази история се случват 83 въздушни боя, ние сме ги описали всичките“, обясни Георгиев по .

Той добави, че една част от тях са дадени само схематично като информация. На повече от една трета има описание на самите въздушни боеве със свидетели.

В книгата е описан и въздушният бой, извършен от капитан Списаревски на 20.12.1943 г. Преди години Орлин Георгиев успява да получи като подарък елемент от самолета на Спиравески.

"Този елемент, който е част от разпределителния вал на двигателя, ми го подари чичо Киро (не е сигурен за името) от Пасарел, който го е запазил с годините. Когато е паднал самолета, след това хората са си взели кой каквото може. От самолета на бомбардировача, има един навес в Пасарел в една от къщите, където отдолу си държат дървата хората. От гумите са си шиели цървули, от парашутите са си шиели ризи“, посочи Орлин Георгиев.

По думите му, по време на бомбардировките над София загиват около 900 души, мирни граждани, а по време на целия период на Втората световна война, загиналите цивилни българи са 1820 човека.

На 4 март предстои официалното представяне на книгата в Централния военен клуб в София.