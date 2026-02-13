„Опит за портрет на Кристо и Жан-Клод“ – изложба на Адам Фекете и Роси Рос

Покана за 16 февруари 2026

„Опит за портрет на Кристо и Жан-Клод“ се осъществява по идея на д-р Зафер Галибов – Фотоклуб към център „Хай“. Роси Рос ще направи презентация, свързана с Кристо и Жан-Клод, на базата на личните си фотографии и видео, включващи посетени проекти и срещи със световноизвестния българин и хора от неговия екип. По време на презентацията ще се представят и картини живопис на Адам Фекете и Роси Рос, рисувани и вдъхновени от Кристо и Жан-Клод.

Особен акцент е проектът „Плаващите кейове“, където Роси Рос е присъствала и запечатила уникални кадри.

Събитието ще се проведе в София на 16 февруари от 17.00 ч. - бул. „Ал. Стамболийски“ 50, Еврейски културен дом „Шалом“.