Фестивал на любителското творчество край морето

С много спектакли, концерти и дефилета

Фестивал на любителското творчество „Градът празнува с изкуство – Плетеница от таланти“ започва на 27 февруари в Бургас. В продължение на три дни, различни пространства в града ще оживеят чрез музика, танц, театър, фолклор и визуални изкуства.

Фестивалът ще предложи богата програма от спектакли, концерти, дефилета, изложби, арт ателиета и творчески срещи.

В инициативата ще се включат младежки театрални, музикални и танцови школи, хорови и вокални формации, фолклорни и кукерски състави, школи по изобразително изкуство, литературни студия, деца и ученици, както и социални организации, и уязвими групи.

Сред акцентите в програмата са турнета на инициативата „Музей в куфар“ в бургаски училища, представления в театър „Адриана Будевска“, Международен младежки център /ММЦ/и читалище „Христо Ботев 1937“, както и танцови спектакли в различни жанрове, парад на маскарадните игри в квартал. „Долно Езерово“, уъркшоп по анимация и др.