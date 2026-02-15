Изложба на Соня Русков: „Европейски визуални диалози“ в Перник

Фонд за изкуство и култура „Ангел Симеонов“ Ви кани на откриването на изложба „Европейски визуални диалози с творби на Соня Русков“: 17.02.2026 г. в град Перник, пл. „Кракра“ 1 – Дворец на културата, откриване от 17.30 часа, вход – свободен. Куратор на изложбата е д-р Весела Познер.

Художничката Соня Русков, която от 2000 г. живее и работи в Крефелд (Германия), представя своята изложба в Перник в рамките на програмата „Европейски визуални диалози“. През последните 25 години пребивава в Германия, където и развива своето творчество. Тя е член на Съюза на професионалните немски художници в Северен Рейн Вестфалия и участва в множество самостоятелни и общи изложби в Европа.

Между Перник и Крефелд – два града, белязани от индустрията, труда и паметта – живописта на Соня Русков отваря пространство за среща. Това е една среща между коприната и метала, между мекотата и тежестта, между видимото и онова, което остава скрито. Географията отстъпва място на общата европейска история, а индустриалният пейзаж се превръща в културна метафора.

Живописта на Соня Русков не разказва – тя нашепва. Тя не илюстрира притчите, а ги превежда в образи, в които смисълът възниква от напрежението между жест и мълчание, между светлина и сянка. Зрителят е поканен не да разпознае, а да участва – да довърши разказа, да влезе в диалог със собствената си чувствителност.

В тези картини противоположностите не се изключват, а съжителстват: голота и затвореност, нежност и насилие, самовглъбеност и театралност. Телата и пространствата се колебаят между съня и будността, между вътрешното преживяване и сценичното присъствие. Живописната материя пулсира – като памет, като дъх, като следа.

Смесената техника, богатата фактура и дълбоката, нюансирана цветност изграждат автономен свят, в който образът е едновременно загадка и откровение. Тук реалността не се възпроизвежда, а се пречупва – по неочаквани, понякога болезнени, понякога нежни траектории.

Библейските притчи присъстват не като догма, а като архетип. Чрез символи, колаж и живописни наслоявания Соня Русков преплита всекидневното с божественото, крехкото човешко тяло с вечния морален въпрос. Това е живопис на търсенето, на съмнението, на надеждата за изкупление.

Мистичната светлина, която прониква в картините, носи спомена за църковни входове и прозорци – преживяна светлина, позната от опита на художничката като реставратор на български храмове. В този синтез между сакрална чувствителност и съвременен жест се ражда връзката между българската живописна традиция и европейския авангард.

„Европейски визуални диалози с творби на Соня Русков“ е покана за съзерцание в свят на шум и агресия. Това е живописна пауза, отворена врата към мечтание и споделено духовно пространство, в което образът говори тихо, но настойчиво – отвъд езика, отвъд границите.

Проектът „Европейски визуални диалози с творби на Соня Русков“ е финансиран с помощта на Европейския съюз – Next Generation EU, Механизъм за възстановяване и устойчивост, компонент 11 „Социално включване“, инвестиция 6 „Развитие на културни и творчески сектори“ от НФК с Договор BG-RRP-11.024 – 0016. За съдържанието на тази публикация се носи отговорност от ФИК „Ангел Симеонов“ и не представлява официално становище на ЕС или НФК.