Изложба и премиера на уникален том за християнството, ислямът и юдаизмът

Много рядко в общественото пространство може да се види впечатляваща симбиоза между наука, култура и спорт. Особено когато става дума за академична проява, хармонизираща в дълбочина три световни религии, обозначени в заглавието на опуса “Авраамическите религии (Юдаизмът - Християнството - Ислямът) в България: Кратки исторически енциклопедии”. Солидният том от 1175 стр. представлява 223-ят енциклопедичен труд на историка и филантроп проф. Милен Куманов (13.02.1942 - 22.11.2021) и 41-ят том на енциклопедичната серия “Факлоносци” на издателството на УниБИТ “За буквите - О писменехь”. Изданието е резултат от научните дирения на международен екип от учени от шест държави, чийто ръководител е проф. д. п. н. Александра Куманова - съпруга на историка М. Куманов, която след неговата кончина издигна в своя мисия издаването на неговите непубликувани трудове.

Премиерата на уникалното като идея и реализация произведение събра в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” повече от 200 учени, гости от чужбина, дипломати, дейци на изкуството и културата, бивши и настоящи политици, генерали, представители на трите вероизповедания. Събитието се реализира под председателството на ръководството на УниБИТ: проф. д. н. Ирена Петева - ректор, проф. д-р Тереза Тренчева - зам.-ректор, проф. д. ик. н. Стоян Денчев - председател на Съвета на настоятелите и първи титулен рецензент на книгата; доц. д-р Калина Иванова - директор на Националната библиотека.

Трикнижието е под научната и езикова редакция на проф. Цветан Теофанов (Сорбона, Франция), проф. Лариса Найдич (Еврейски университет в Йерусалим), проф. Иво Панов (СУ “Св. Кл. Охридски”) и е образец за енциклопедични издания в лоното на първопроходците на жанра у нас - д-р Петър Берон, акад. Никола Михов, проф. Тодор Боров, д-р Николай Н. Николаев.

На премиерата беше открита изложба от презентираните трудове, конфигурирана от слънчевия символ IYI, който се счита за основен прабългарски знак, свързван с върховния бог Тангра. Тангризмът (Зороастризмът) е изворът на Авраамическите религии. Бяха представени и дарени от проф. А. Куманова костюми - хламиди на хановете Кубрат и Тервел, създадени по концепцията на проф. В. Златарски. Концепцията за хламидата на хан Кубрат няма протографии - тя беше поверена на Кубрат Пулев (Световен шампион по бокс в свръхтежка категория). Честта да представи хламидата на хан Тервел имаше Тервел Пулев (Олимпийски медалист по бокс в тежка категория) - концепцията е дело на проф. Куманова и изобразява мозаечни композиции, икони с образа на Св. Тривелий и картини.

Костюмите бяха презентирани с оригинални слова от ген.-майор Груди Ангелов, Кубрат Пулев и Тервел Пулев. Общото послание на събитието беше фокусирано върху дехуманизацията в съвременния свят, когато човеците отвръщат поглед от Бога и се отдават на грехове. Липсата на истинното Божие слово в днешния ден води до отричане на доброто и власт на злото.

Галапремиерата започна с кадри на северното сияние по пътя на протобългарите от Север към земите на Средна Азия и оттам - към Балканския полуостров; прозвучаха песните “Излел е Дельо хайдутин”, изпълнена от Валя Балканска, “Притури се планината” в изпълнение на Стефка Съботинова, “Дунаве бели” на Константин Казански и “Mу way” на Франк Синатра. Публиката съпреживя разтърсващи кадри от филма на Паоло Пазолини “Евангелие от Матея”.

Доц. д-р Пламен Славов прочете поздравителен адрес до Александра Куманова от името на президента на Р България г-жа Илияна Йотова. Сред изказалите се на форума беше проф. д-р Иво Панов, който синтезира есенцията на книгата с думите, че фундаментът на изследването е върху трите основни книги - библията, тората и корана, а основното послание излъчва аксиомата, че през вековете хармонично са съжителствали и трите религии, защото генезисът им е общ.

Особена заслуга за цялостната редакция и оформление на изданието има д-р Николай Василев, който видя етиката и естетиката на трите религии в един синкретичен език - универсален и патриархален модел на човешкия идеал. Своята висока оценка за съдържанието на труда и за престижността на форума дадоха проф. д. ик. н. Стоян Денчев, доц. д-р Калина Иванова, Н. Пр. д-р Месуд Ахмади Афзади, проф. Ани Василева-Данчева и други учени.