Здравка Евтимова: Обществото ни е изправено пред пропаст

"Творецът винаги е воден от чувствата. Някои пишат, за да могат да спасят човек, когото обичат, за да могат да съхранят усещането за почтеност. Талантът не може да живее в среда на раболепие. Той е противоположността на покорството и подмазването." Това казва писателката Здравка Евтимова по БНР.

Пишещият наблюдава живота и го оставя в онова, което е написал – оставя живот. Пишещият човек, ако има вътрешни устои, ако не сложи таланта си в служба на тоталитарен лидер, то може за кратко да стане и администратор, смята тя.

Където парите започват да играят главната роля, човещината си отива, отчита писателката. Според нея вирусът на алчността, най-низките страсти водят до най-бързи и лесни пари.

"Щом вирусът на сребролюбието се появи, единственото средство срещу този вирус е човек да знае, да може и да има качества. Алчността побеждава там, където низките страсти на човека се развихрят."

Допуснали сме неграмотността и незнанието да вземат връх. За неграмотния, незнаещия парите са единственият знак, че струваш нещо, посочва още Евтимова.

"Където парите се превръщат в единствено мерило на успеха, то горко на това общество!"

Когато вярата е в нашите устои и е наш спътник, не бихме се предали на покварата, коментира Здравка Евтимова в предаването "12+3".

По думите ѝ, когато от детството си човек не е приучен на такива устои, той лесно се поддава на съблазънта да превръща унижението, болката и мръсотията в източник на богатство.

Писателката изказва своите опасения, че обществото ни е изправено пред пропаст.