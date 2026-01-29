Фестивали и кино край морето извън сезона

Проект "Бургас - пристан зелен"

Италиански хитове с трио Déjà vu

Културният календар на Бургас остава динамичен и в първите месеци на 2026 година благодарение на проекта „Бургас – пристан зелен на изкуствата“. През февруари и март, извън сезона, жителите и гостите на града ще имат възможност да се включат в нови и утвърдени културни събития.

Проектът „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ се реализира от Община Бургас с финансовата подкрепа на ЕС. Той включва общо 19 културни събития, за реализацията на които се влагат над 2,3 млн. лв. От тях близо 1,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на проекта е преодоляване на сезонността в културния живот и утвърждаване на Бургас като активен културен и обществен център през цялата година.

За пръв път ще се проведе - „Фестивал на любителското творчество“ . Той се организира от Регионалния исторически музей – Бургас, който включва представяне на културно съдържание в няколко направления – музика, танци, изобразително, сценично и визуално изкуство.

Тридневният фестивал ще превърне града в сцена и ще даде възможност за изява на талантливи артисти в различни видове изкуство. Културният продукт включва арт ателиета, концерти, дефилета, създава условия за включване в празника на различни общности и като артисти, и като публика.

Предстоят Международен фестивал на историческото документално кино, Международния фестивал за съвременни изкуства „ВОДА“ и др.

Проектът „Всичко е музика“ ще представи три самостоятелни концерта. Първият, в края на февруари, ще е под формата на концерт-спектакъл и ще бъде в съпровод на Симфониета – Враца, под диригентството на младия бургазлия – маестро Цанислав Петков. По интересен и оригинален начин ще бъдат представени 17 световни поп и рок образци, популярни италиански хитове в стил белканто, българска фолклорна музика и авторски песни на трио Déjà vu.

Акцент са и новите кино формати. След „Бургас извън сезона“, насочен към ученици и студенти, предстои 24-ото и издание на „София филм фест на брега“.

Продължава работата по два модерни проекта: „Подготовка и тестове за снимки на ситком чрез иновативен снимачен процес“, както и киносериалът „Той, тя и то“.