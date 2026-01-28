Китайският национален театър идва за първи път в България

Пролетният фестивал отбелязва Китайската нова година

Спектакли от перлата в съкровищницата на китайската култура

През февруари 2026 г. България ще бъде домакин на първото пълномащабно гостуване на Китайски национален театър за пекинска опера - водеща културна институция на Китай, която за пръв път ще представи мащабен спектакъл пред българска публика. Гостуването се реализира по повод Пролетния фестивал, известен като Китайската нова година, и е част от международните културни инициативи на Министерството на културата и туризма на Китайската народна република “Весела Китайска нова година” и “Здравей, Китай!”.

Събитието се осъществява със съдействието на български и китайски институции и е част от активния културен диалог между двете държави. Турнето в България включва два спектакъла: 6 февруари 2026 г., 19:00 ч. - Национален дворец на културата, София и на 9 февруари 2026 г., 19:00 ч. - Дом на културата “Борис Христов”

Трупата гостува в голям състав, водена от директора Уан Юн. Това е първото представяне на институцията в България с подобен мащаб в рамките на съвременната є история и се осъществява в година, в която се отбелязват 77 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китай.

Пекинската опера е най-висшата форма на традиционното китайско сценично изкуство и е смятана за перлата в съкровищницата на китайската култура. Наричана още “национална музикална драма”, тя съчетава в себе си история, философия и естетика, изграждани и съхранявани в продължение на векове. Артистичният є език представлява уникален синтез от пеене, музика, поезия, танц, пантомима, живопис и движения от бойните изкуства.

Националният театър за пекинска опера на Китай е водеща културна институция под егидата на Министерството на културата и туризма на КНР. Неговата история започва през 1942 г. със създаването на Изследователски институт по пекинска опера в Йенан, а през януари 1955 г. театърът е официално основан. Негов първи директор става легендарният майстор Мей Ланфан.



