„Дон Жуан“ очарова с феерия, фламенко танци и завладяваща музика

Премиерата за България на световноизвестния френски мюзикъл “Дон Жуан” привлече повече от 4000 зрители в зала 1 на НДК. Творбата е вдъхновена от класическата пиеса “Дон Жуан или каменният гост” на Жан-Батист Молиер от 1665 г. Но музиката и либретото са оригинални и съобразени с днешния ден - но има ли нещо по-красиво от любовта, страстта, ревността. Те движат света.

Новата интерпретация е дело на композитора Феликс Грей, аранжор - Ги Сен-Онж, а режисьор е Жил Махо, известен като създател на мюзикъла “Нотър Дам дьо Пари”, представен точно преди година в НДК. В главната роля блести италианската звезда Джан Марко Скиарети.

Спектакълът се играе на френски език с български субтитри. Обновената версия на мюзикъла, създадена между 2019 и 2020 г., включва над 60 изпълнители на сцената, което създава пищност, динамика, многопластовост. Сред тях са 15 танцьори, 11 певци и двама фламенко музиканти. Хореографията е изградена изцяло върху страстното испанско фламенко, съчетано със сценични битки и специални ефекти.

От създаването си продукцията е завладяла сцени в няколко държави и е станала рекордьор по продажби в Канада, Южна Корея и Китай. В Монреал, Квебек, Шербрук и Отава са изиграни общо 200 представления пред 350 000 зрители, а продадените албуми надхвърлят 300 000. Композициите “Du plaisir” и “Les Femmes” оглавяват канадските класации в продължение на няколко седмици, а Жил Махо е удостоен с награда за най-добър режисьор.

Продуценти на шоуто са Шарл и Никола Талар, които стоят зад успеха на най-големите френски продукции. А българската публика дължи това изключително шоу на продуцентска къща Spectaculis, ръководена от оперния певец Иван Кюркчиев - артистичен директор на Националната опера в Букурещ. Благодарение на неговата активност ценителите на музиката в България се докосват до световни образци.

На финала на премиерата композиторът Феликс Грей сподели своето вълнение от гостуването в страната ни: “За мен е голяма радост да представя нашия мюзикъл в обновената му версия в красивата България и съм абсолютно възхитен от организацията и публиката”.

Спектакълът предлага различен прочит на легендарния образ, като запазва само началото на оригиналния текст на Молиер. Втората част е въплътила в образа на Дон Жуан един драматичен персонаж, който е изоставил високомерието си и страда, поразен от любов.

Билетите до края на януари са разпродадени, но заради огромния интерес организаторите официално обявиха още една дата. Публиката ще може да види продукцията и на 1 февруари от 15.00 ч.