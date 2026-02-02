Уникална изложба в Бургас показва: Подвързия, изработена лично от Софроний Врачански

Оригиналното издание на „Неделник“

Уникална изложба за живота и делото на Софроний Врачански ще бъде открита в Етнографския музей на ул. „Славянска“ 69 в Бургас. Сред най-интересните експонати е подвързия, изработена лично от Софроний Врачански.

Експозицията носи името „Надеждата за българската свобода – живот и дело на св. Софроний Врачански“, съобщават експертите от музея в Бургас.

Изложбата представя живота и делото на видния български духовник и книжовник, автор на първата печатна книга на новобългарски език – „Неделник“ (1806), както и на автобиографичната повест „Житие и страдания грешнаго Софрония“.

Освен информационни табла, посетителите ще имат възможност да видят оригинални издания на „Неделник“, както и други уникални книги и ръкописи от фондовете на Музея на Възраждането във Варна и Регионалния исторически музей – Бургас.

По време на гостуването на изложбата за учениците ще бъдат организирани беседи, които обхващат любопитни факти както за личността и делото на големия възрожденец, така и за Освобождението на Бургас. Това е възможност младите хора да се докоснат до историята по жив и интерактивен начин.