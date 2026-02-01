Кои са съдниците на Берлинале 2026?

Основният конкурс включва 22 заглавия

Още четири журита за останалите категории

Вим Вендерс води главното конкурсно жури

Обичайна практика на големите световни кинофестивали е да обявяват около два месеца преди откриването името на поканения председател на главното жури за основния конкурс. А след това, съгласувано с него, да обявят и имената и на останалите съдници за предстоящото състезание.

Така и 76-то издание на Берлинале (12-22 февруари 2026) още в средата на декември 2025 г. обяви името на бележития немски режисьор Вим Вендерс като шеф на журито (“Труд” писа за това в броя си от 20 декември). Поканата към Вендерс не бе изненада, тъй като той е един от безспорно най-ярките, най-талантливи и доказани немски кинематографисти: режисьор на повече от 90 филма, а още сценарист, продуцент, оператор, монтажист, та дори и актьор с 29 участия на екрана, плюс редовни изяви като изключителен фотограф с 12 авторски албума и редица фотоизложби!

Вим Вендерс

Вим Внедерс винаги през годините е бил близо до фестивала като участник с различни свои филми, а през 2015 година получи напълно заслужено и Почетна “Златна мечка” за цялостен принос към световното кино.

Вече са известни имената и на неговите шест колеги, с които ще изберат най-добрите заглавия и автори сред 22-те филма в основния конкурс. Те също са с доказано име и защитени позиции в световното кино, макар и все още да нямат неговата слава и постижения. Но затова пък, макар и с по-кратка професионална кариера, са се откроили категорично сред хилядите активни кинематографисти с различни професии от всички континенти и същевременно са представители на различни творчески поколения.

Режисьорът Мин Бахадур Бам от Непал е водеща фигура в тяхното национално кино, а самобитният му филм “Шамбала” бе в основния конкурс на Берлинале 2024 г. Корейската актриса Баи Дуна е световно известна от филмите на забележителни режисьори като Бон Джун-хо, Парк Чан-ук и Хироказу Коре-еда. Индийският режисьор и продуцент Шивендра Сингх Дунгарпур е основател на Фондация за опазване на националното филмово наследство и водещо име в тази област. Американският режисьор Рейналдо Маркус Грийн е автор на “Чудовища и хора” (2018), “Крал Ричард” (2021) и докудрамата “Боб Марли: една любов” (2024). В Берлин помнят добре Хикари от Япония, чийто филм “37 секунди” спечели наградата на въодушевената публика през 2019 г. Бляскава дама в журито е полската продуцентка Ева Пушчинска, която стои зад знаменитите филми на режисьора Павел Павликовски “Ида” (2013) и “Студена война” (2018), както и “Зона на интерес” (2023) на реж. Джонатан Глейзър.

Баи Дуна

По подобен начин е съставено журито за втората конкурсна категория “Перспективи”. В нея са селектирани само дебютни филми (първи пълнометражни) на млади режисьори. Тя е своеобразна “бърза писта” са откриване и утвърждаване на нови имена в европейското и световното кино. Те ще бъдат оценявани от самостоятелно тричленно жури в състав: мароканската режисьорка София Алауи, германският сценарист и режисьор Фредерик Хамбалек и полско-канадската фестивална директорка Дорота Лех. Те ще присъдят само една награда, но чек за 50 хиляди евро в лицето на режисьора и продуцента на филма - победител.

Отделни самостоятелни тричленни журита ще оценяват филмите от късометражния конкурс, документалната селекция и във възрастовата категория “Поколение” (филми за деца и тийнейджъри).

Организаторите ще поддържат интереса на зрителите и любопитството на медиите до фестивалната вечер на 21 февруари 2026, когато ще бъдат обявени и връчени всички награди. А в програмата на последния фестивален ден 22 февруари, както винаги са планирани прожекции на наградените филми. Така най-ревностните фестивални фенове могат да наваксат някой пропуснат филм.