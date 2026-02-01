Кои са съдниците на Берлинале 2026?

Автор: Проф. Божидар Манов
Култура
“Берлинале” започва на 12 февруари

Основният конкурс включва 22 заглавия 

Още четири журита за останалите категории

Вим Вендерс води главното конкурсно жури

Обичайна практика на големите световни кинофестивали е да обявяват около два месеца преди откриването името на поканения председател на главното жури за основния конкурс. А след това, съгласувано с него, да обявят и имената и на останалите съдници за предстоящото състезание.

Така и 76-то издание на Берлинале (12-22 февруари 2026) още в средата на декември 2025 г. обяви името на бележития немски режисьор Вим Вендерс като шеф на журито (“Труд” писа за това в броя си от 20 декември). Поканата към Вендерс не бе изненада, тъй като той е един от безспорно най-ярките, най-талантливи и доказани немски кинематографисти: режисьор на повече от 90 филма, а още сценарист, продуцент, оператор, монтажист, та дори и актьор с 29 участия на екрана, плюс редовни изяви като изключителен фотограф с 12 авторски албума и редица фотоизложби!

Вим Вендерс

Вим Внедерс винаги през годините е бил близо до фестивала като участник с различни свои филми, а през 2015 година получи напълно заслужено и Почетна “Златна мечка” за цялостен принос към световното кино.

Вече са известни имената и на неговите шест колеги, с които ще изберат най-добрите заглавия и автори сред 22-те филма в основния конкурс. Те също са с доказано име и защитени позиции в световното кино, макар и все още да нямат неговата слава и постижения. Но затова пък, макар и с по-кратка професионална кариера, са се откроили категорично сред хилядите активни кинематографисти с различни професии от всички континенти и същевременно са представители на различни творчески поколения.

Режисьорът Мин Бахадур Бам от Непал е водеща фигура в тяхното национално кино, а самобитният му филм “Шамбала” бе в основния конкурс на Берлинале 2024 г. Корейската актриса Баи Дуна е световно известна от филмите на забележителни режисьори като Бон Джун-хо, Парк Чан-ук и Хироказу Коре-еда. Индийският режисьор и продуцент Шивендра Сингх Дунгарпур е основател на Фондация за опазване на националното филмово наследство и водещо име в тази област. Американският режисьор Рейналдо Маркус Грийн е автор на “Чудовища и хора” (2018), “Крал Ричард” (2021) и докудрамата “Боб Марли: една любов” (2024). В Берлин помнят добре Хикари от Япония, чийто филм “37 секунди” спечели наградата на въодушевената публика през 2019 г. Бляскава дама в журито е полската продуцентка Ева Пушчинска, която стои зад знаменитите филми на режисьора Павел Павликовски “Ида” (2013) и “Студена война” (2018), както и “Зона на интерес” (2023) на реж. Джонатан Глейзър.

Баи Дуна

По подобен начин е съставено журито за втората конкурсна категория “Перспективи”. В нея са селектирани само дебютни филми (първи пълнометражни) на млади режисьори. Тя е своеобразна “бърза писта” са откриване и утвърждаване на нови имена в европейското и световното кино. Те ще бъдат оценявани от самостоятелно тричленно жури в състав: мароканската режисьорка София Алауи, германският сценарист и режисьор Фредерик Хамбалек и полско-канадската фестивална директорка Дорота Лех. Те ще присъдят само една награда, но чек за 50 хиляди евро в лицето на режисьора и продуцента на филма - победител.

Отделни самостоятелни тричленни журита ще оценяват филмите от късометражния конкурс, документалната селекция и във възрастовата категория “Поколение” (филми за деца и тийнейджъри).

Организаторите ще поддържат интереса на зрителите и любопитството на медиите до фестивалната вечер на 21 февруари 2026, когато ще бъдат обявени и връчени всички награди. А в програмата на последния фестивален ден 22 февруари, както винаги са планирани прожекции на наградените филми. Така най-ревностните фестивални фенове могат да наваксат някой пропуснат филм.

Още от (Култура)

Най-четени

Мнения