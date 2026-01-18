Отиде си актьорът Иван Несторов

Почина актьорът Иван Несторов, съобщиха от Съюза на артистите в България (САБ).

„Ще запомним благородството и високия му дух“, допълват от съюза.

Поклонението е на 21 януари, сряда, от 12:30 ч. в столичния храм „Свети Седмочисленици“.

Иван Несторов е роден на 22 октомври 1933 година в село Тъжа, община Павел баня. Явява се на изпитите по актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. Първоначално е приет в класа на Стефан Сърчаджиев, но тъй като се налага да отбие военната си служба, при завръщането си в театралното висше училище попада в класа на проф. Боян Дановски. Познат е с близо 50 роли в театри в страната (Сливен, Добрич), в телевизионния театър и киното.

В последните години се изявява в Младежкия театър „Николай Бинев“. Играе дядото в „Копче за сън“ от Валери Петров, Тригорин в „Чайка“ от Чехов, началника на полицията в „Случайната смърт на един анархист“ от Дарио Фо и капитан Контев в „Завръщане в бъдещето“ от Кольо Георгиев. Участник е в клуба „Артисти със сребро в косите“ почти до последния си миг.

През 2023 г. е удостоен с наградата на Министерството на културата – „Златен век“ (звезда), и грамота за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.