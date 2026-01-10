Националният литературен музей отбеляза 95 години от рождението на Михаил Тошков

На 9 януари 2026 г. се навършиха 95 години от рождението на Михаил Тошков – писател, художник, литературен критик и изкуствовед, създател на неподражаеми екслибриси. Творецът почина на 30 ноември 2024 г. Той беше член на Съюза на българските писатели и автор на повече от 20 книги. В негова памет дъщеря му Ахинора Тошкова издаде красив календар – истинско произведение на изкуството, съдържащо портрети и стихове на Михаил Тошков. Тя организира и мултижанрово събитие, което се състоя в Къща музей „Никола Й. Вапцаров“ и беше водено от главния уредник на музея Катя Зографова.

Юбилейната вечер на 9 януари беше съчетана с две изложби: едната представи ценна колекция от 60 екслибриса, подарени от Ахинора Тошкова на Националния литературен музей; другата включваше инсталация от пишещи машини на знакови български писатели: Атанас Далчев, Станка Пенчева, Ваня Петкова, Здравко Кисьов, Михаил Тошков.

В експозето си Катя Зографова разказа подробности за творческия път на М. Тошков и за възникването на идеята за изложбите: „Това са две оригинални изложби, какъвто беше той – новатор, самобитен творец. Труден е диалогът на двете изкуства – живопис и слово. Михаил Тошков го постига. Оказва се утвърден творец в жанра екслибрис в европейски и световен план. В неговия стил на рисуване има леко намигване, ирония – неговите екслибриси са необичайни. Направил е лични екслибриси на световни личности, между тях и на Дейвид Боуи“.

Проф. Михаил Неделчев очерта с няколко думи съдържанието на новото издание „Неудържимият Радой... Откровения без цензура“ (Изд. „Свидас“, 2025), като я определи с израза „своеобразен културен диалог“, а това пространство, което ни събира е „музей на диалога“. Съставител и автор на предговора е известният колекционер и литературен историк д-р Тони Зарев. Сърцевината на книгата включва непубликуван досега разговор между Радой Ралин и Михаил Тошков, озаглавен „Истории за книги с автограф“ от 18.11.1980 г. Документалната част показва стотици автографи от най-известните български писатели, подарили книги на Р. Ралин.

Публика чу няколко стихотворения от стихосбирката на Тошков „Знак и думи“ в изпълнение на Методи Кирилов и Катя Зографова. В събитието се включи уредничката Диана Михайлова, която представи календара. Публиката чу няколко творби от него и видя портретите на известни писатели, които ги придружават. Сред тях бяха стихове на Михаил Тошков, посветени на Блага Димитрова, Радой Ралин, Емилиян Станев, Катя Зографова.

В изказването си проф. Георги Цанков говори за безценната колекция на Тони Зарев и за изследователския му принос към родното писателско наследство. Издателят Красимир Симеонов сподели, че Радой Ралин е епиграмист от световна класа, уникален, велик писател. В неговата лична класация на поети той поставя наравно с Ботев и Дебелянов именно Радой Ралин.

Изказващите се подчертаха, че Михаил Тошков беше стойностен творец, на когото дължим много и той няма да бъде забравен. Много от съвременните писатели притежават портрети или шаржове, нарисувани от него.

Двете изложби са на разположение на широката публика до 8 март.