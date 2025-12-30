Калин Сърменов: Сатиричният театър фалира

Протести, политическо напрежение, оставка на правителството и дори физически сблъсъци в Народното събрание – така България изпраща една турбулентна година. На този фон директорът на Сатиричния театър в София Калин Сърменов отправи остри критики към управлението и състоянието на културния сектор.

В ефира на „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR Сърменов заяви, че системата е в дълбока криза. По думите му институциите работят с остарял бюджет и без ясна пазарна логика, което ги тласка към неизбежен финансов срив.

„Ние сме фалирали, цялата система е фалирала. Работим в пазарни условия без пазарна адекватност“, подчерта той и добави, че дълговата спирала отдавна е факт, но никой не желае да го признае публично.

Сърменов изрази позиция, че оставката на правителството е била грешка. Според него това не е довело до подобрение, а е задълбочило хаоса.

„Какво помогна това? Стана по-лошо“, коментира той и добави, че в момента не вижда реална политическа алтернатива.

По думите му политическата цена ще бъде платена от всички граждани, докато „играчите на терена“ ще останат същите. Затова той призова партиите да заложат на подготвени и компетентни кадри, вместо на емоционални решения и конфронтация.

Особено тревожно, според Сърменов, е състоянието на Сатиричния театър. Той заяви, че институцията на практика е фалирала, след като държавната субсидия е изчерпана още през юли. В момента театърът оцелява единствено от собствени приходи, което води до месечен дефицит от около 400 хиляди лева.

„Няма театър, който да издържи само на приходи“, подчерта директорът.

Сърменов отхвърли твърденията, че въвеждането на еврото е причина за проблемите. По думите му валутата няма да промени нищо, ако няма стабилно управление, което да регулира цените и да осигури работещи механизми.