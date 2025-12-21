Отиде си операторът, режисьор и писател Георги Смиленов

На 93-годишна възраст почина Георги Смиленов – оператор, режисьор, писател-документалист и краевед, чийто живот беше свързан с културата и историята на Варна.

Близо 15 години е бил кореспондент на Българската национална телевизия от Варна.

Продължава работа като оператор и режисьор в Регионалния телевизионен център на БНТ.

Автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна.

Има повече от 250 публикации в местния и столичния печат.

Автор на книги, сред които „Съновидения от Стара Варна“ и „Светлини от сцената“.

Духовното му наследство включва паметта на града, старата архитектура, историята на варненските културни институции. Носител на награда „Варна“ в категорията кино и телевизионни филми.

Сред колегите си остава пример за журналистическа честност и отдаденост на работата.

Екипът на БНТ изказва съболезнования на семейството и близките на Георги Смиленов.