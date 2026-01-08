Десето, юбилейно издание на конкурса за поезия  „Христо Фотев“

До 10 януари приемат книги за участие

До 10 януари се приемат книги за участие в Десетото издание на Националния конкурс за поезия „Христо Фотев”. Той е учреден през 2008 година. Церемонията по отличаването на лауреатите по традиция е на 25 март, когато е рожденият ден на Христо Фотев.

Конкурсът се провежда през година и е част от културната програма на Община Бургас. Победителят в него получава диплом от Община Бургас и пластика „Златно перо“ от Съюза на българските писатели, както и парична премия.

В предходното издание на Конкурса през 2024 година свои книги подадоха 83 автори, а общият брой на произведенията бе 88.