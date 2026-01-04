Руси Чанев дари 60 книги на бургаски училища

От адаптираното за деца издание на "Под игото"

Целта е да насърчи младите читатели

Почетният гражданин на Бургас и обичан български актьор Руси Чанев направи дарение за бургаските училища. Това съобщават от Общината в морския град.

Руси Чанев е предоставил 60 книги от адаптираното за деца издание на класическия роман „Под игото“ от Иван Вазов. Инициативата цели да насърчи интереса на младите читатели към българската литература и националната памет.

Адаптираното издание бе представено пред бургаската публика през март миналата година в Центъра за съвременно изкуство и библиотека и бе посрещнато с огромен интерес. Модератор на срещата бе журналистът и литературен критик Митко Новков, а публиката имаше възможност да се запознае с идеята и дългия творчески път на проекта.

Актьорът е работил по адаптацията на „Под игото“ в продължение на седем години заедно със своята дъщеря Боя Чанев – езиковед.

Изданието е насочено към деца на възраст между 9 и 14 години, с особен фокус върху българчетата, живеещи в чужбина.