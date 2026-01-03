Прочут фентъзи епос от Клайв Баркър излезе на български

Писателят преплита пет свята с магически закони

В края на миналата година на български език излезе “Имаджика” на британския писател, драматург и визуален артист Клайв Баркър. Епос без аналог - внушителен като замисъл, маниакално прецизен като изпълнение, апокалиптичен като развръзка. Преводът на книгата е дело на Валерий Русинов. Художник на корицата е Живко Петров. (840 стр., твърди корици).

Имаджика е вселена от пет паралелни свята, в които властват магически закони. Три са главните действащи лица - Джон Фюри Захариас с прозвище Чаровника, художник фалшификатор, неустоим съблазнител с божествено потекло; Джудит Одел - непристъпна жена, по която копнеят трима могъщи мъже; Пай’о’па - мистериозно същество, предопределено да живее като убиец и прелъстител. А мисията е една - да бъде обединена Имаджика и Петият доминион, Земята, да се помири с останалите четири, различни, но и родеещи се с нея. Тази мисия ще доведе до мистично разкритие, което ще преобрази, пречисти и отвори световете един към друг завинаги.

Клайв Баркър

Неистово въображение, контрастиращи реалности, хора, богове и богини, двойници, живели двеста години в неведение за миналото си, чудати създания, неконвенционална еротика, смразяващи кръвта сцени, нрави и пороци людски и обществени - “запазената марка” на Клайв Баркър, увенчала един сюрреалистичен шедьовър, в който вечните теми за божественото и човешкото, за доброто и злото са органично втъкани във фентъзи стилистиката.

Клайв Баркър е автор на десетки книги - романи, новели, сборници с разкази и пиеси, стихосбирки. Сред тях са издадените у нас “Кървави книги” и фантастичната приказка “Абарат” - отличени с престижни литературни награди като “Уърлд Фентъзи”, “Бритиш Фентъзи” и “Брам Стокър”. Баркър има изумително въображение, което съчетава с лекота фантастика, поезия, сюрреализъм и оригинални идеи. Прозата му е едновременно страховита, проникновена и красива.

Някои от историите му са гротескни и странни, други са шокиращи, трети са комични и забавни. Но всички са написани със забележително черно чувство на хумор и безподобна ирония към нравите и пороците на съвременното общество. Виртуозно конструиран от митове, реалност, магия и забранена страст, фентъзи епосът.