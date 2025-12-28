Васил Василев постави пиеса в Албанския театър в Скопие

Миналия уикенд на сцената на Албанския театър в Скопие, Северна Македония, се състоя премиерата на драмата “Носорози” от Йожен Йонеско под режисурата на Васил Василев, хореограф - Росен Михайлов, сценография - Мария Кунчева, музика - Милен Апостолов. Това е вторият международен проект на директора на Народния театър “Иван Вазов” за последните две години. През 2024 г. в рамките на “Световен театър в София” на сцената на Народния театър беше показана неговата версия на “Дон Жуан” по Молиер с актьорите от Националния театър в Ниш, Сърбия.

Произведението “Носорози” на Йонеско е написано в Париж през 1959 г. в духа на “театъра на абсурда”. То се ражда в следвоенния период, когато ужасите и травмите от Втората световна война все още са силно присъстващи в съзнанието на европейците. Пиесата отправя критика към манталитета на буржоазията, който способства за възхода на тоталитарните режими. В нея жителите на малък провинциален френски град се превръщат в носорози, а единственият човек, който не се подчинява на тази масова метаморфоза, е централният персонаж Беранже.

“Режисьорът (гост от България) Васил Василев успява майсторски да предложи нов сценичен прочит на тази драма, поставяйки я и в съвременен контекст. Пиесата сякаш ни приканва да не ставаме част от стадото, да не се подчиняваме на мнението на мнозинството от прост страх да не бъдем съдени, и да не започваме да затваряме очи, за да защитим кариерата си”, пише в рецензията си театралният критик Емин Аземи от Северна Македония.