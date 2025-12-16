Детектив Корморан Страйк се завръща на български

Криминална история с езотеричен привкус

Преводът е на Надя Баева

Първият том излиза у нас през 2014 година

Дж. К. Роулинг пише под псевдонима Робърт Галбрейт

Точно преди коледните празнизи на българския пазар излезе “Жигосаният” - пищна литературна стимулация за ценителите на интелигентни трилъри и криминални драми. Трепетно очакваната осма книга от хитовата поредица с детектив Корморан Страйк е подписана от Робърт Галбрейт, псевдоним на Дж. К. Роулинг.

“Жигосаният” (преводач: Надя Баева; 966 стр.,) е интригуваща криминална история с езотеричен привкус, която “ще ви държи будни цяла нощ”. Обезобразено тяло е открито в хранилището на магазин за сребърни изделия предимно с масонски символи, в близост до Масонската зала в Лондон.

Джоан Роулинг

Първоначално полицията смята, че е на осъждан за грабеж бандит, но Десима Мълинс, собственичка на ресторант, е убедена, че е на изчезналия є приятел. Тя наема Корморан Страйк и Робин Елакот да разследват деянието. В хода на проучванията случаят все повече се разгръща и усложнява. Изплува връзка с няколко изчезнали мъже, отговарящи на описанието...

Не по-малко завладяваща е романтичната линия в романа, развитието на отношенията между двамата детективи, които стават все по-драматични и вълнуващи. И с характерния писателски маниер на Галбрейт в напрегнатия сюжет отново умело са вплетени тълкувателни препратки, този път заимствани от викторианската поезия и от нравствените ценности на свободното зидарство.

Корица на книгата

Робърт Галбрейт е псевдоним на Дж. К. Роулинг, авторка на легендарната поредица за Хари Потър и на романа за възрастни “Вакантен пост”, разбунил духовете още с публикуването си. През 2014 г. в България излезе първата книга от криминалната серия със Страйк и Робин - бестселърът “Зовът на кукувицата”. Наситени с проницателни наблюдения върху човешката психика и гарнирани с остроумие, “Копринената буба” и “В служба на злото” впечатляват с ритъм, съспенс и умело изградени персонажи. “Смъртоносно бяло”, “Тревожна кръв” и “Мастиленочерно сърце” се отличават с ловко заплетена фабула и галерия от завладяващи образи, представители на всички слоеве на съвременното общество.

А “Отприщен гроб”, седмото разследване на легендарния детектив Страйк, излезе в юбилейната десета година от шумното начало на криминалната поредица и отново, както и предишните шест романа, превзе върха на всички класации за най-продавани книги в света, преди да стане част от телевизионната серия, продуцирана от “Бронте Филм енд Телевижън”.

Откъс от романа:

Чистачките работеха на най-висока степен още откакто беемвето бе влязло в графство Кент и монотонният им шум засилваше изтощението на Корморан Страйк, докато той се взираше през плътните струи дъжд, превърнали пустото шосе напред в блестящ поток.

Малко след като предишната вечер се качи на нощния влак от Корнуол до Лондон, гаджето на съдружничката му, което Страйк неизменно наричаше наум “шибания Райън Мърфи”, се обади да каже, че Робин е с висока температура и възпалено гърло, тъй че тя нямаше да е в състояние да придружи Страйк на днешното посещение при най-новия им евентуален клиент.

Всичко в това обаждане бе подразнило Страйк, а осъзнаването, че е несправедлив - защото Робин за пръв път от шест години си вземаше почивен ден по болест, пък и при температура четиресет градуса и възпалено гърло бе напълно естествено да помоли гаджето си да се обади вместо нея, - само го накара още повече да се вкисне. Разчитал бе Робин да го закара в Кент със стария си ландроувър и перспективата да прекара няколко часа в компанията є бе единственият му стимул да спази уговорката. Смесица от професионализъм и мазохизъм го бе спряла да я отмени, тъй че след бърз душ и преобличане в мансардния си апартамент на Денмарк Стрийт се бе отправил към село Темпъл Юъл в Кент.