Косьо Минчев откри изложбата „Една любовна история“ в One Gallery

Скулптурни композиции, инсталации, видео арт и графика

Предлага визуална и емоционална топография на любовта като първична сила

Творецът се върна от Ню Йорк, за да представи изкуството си тук

Във вторник вечерта, 9 декември, в столичната One Gallery се откри новата изложба на концептуалния артист Косьо Минчев - “Една любовна история”. Проектът обединява скулптурни композиции, инсталации, видео арт и графика в широк авторски разказ, който поставя любовта в центъра на нашето съществуване - като вечна, надисторическа константа, през която се пречупват личните, социалните и глобалните ни конфликти.

В тази изложба Минчев развива своята характерна естетика, свързана с преосмисляне и разместване на художествените канони.

Чрез смели провокации и визуални парадокси той изследва метафизичните измерения на любовта - не като романтична клишираност, а като фундаментален свързващ принцип, който стои в основата на нашата идентичност, нашите избори и нашето оцеляване.

Проектът задава въпроси за пределите на човешкия субект, за възможността да останеш цял в условията на социален натиск, асиметрични отношения и променящи се геополитически реалности.

“Една любовна история” включва нови произведения, създадени специално за изложбата. С нея Минчев предлага визуална и емоционална топография на любовта като първична сила - като онзи “общ разказ”, в който се пресичат личните страхове, обществените напрежения, духовните търсения и глобалните конфликти.

По време на работа.

Проектът разглежда синергията между интимното и универсалното, между соловата ни драма и метафизичната идея за свързаност, която надмогва границите на идентичността, етноса, националността, пола и социалната роля.

Косьо Минчев е роден през 1969 г. и завършва Националната художествена академия в София. Той е сред най-видимите и влиятелни фигури от поколението художници, свързани с групата XXL през 90-те години - период, в който българското съвременно изкуство променя радикално своите форми и посоки.

Изложбата ще стои в София до началото на 2026 година.

Неговите произведения често предизвикват активна обществена реакция с провокативни ре-концептуализации

на класически живописни и скулптурни мотиви.

От 1997 г. Минчев живее и работи в Ню Йорк. Излагал е творби в престижни институции в Европа и САЩ, сред които Heringen Kunstverein (Германия), Дом Витгенщайн (Виена), Queens Museum of Art (Ню Йорк) и Beaumont Public Gallery (Люксембург).

Работата му е отразявана в The New York Times, Village Voice, Sculpture Magazine, Woxx, Zeitung vum Letzebuerger Vollek, D'Letzebuerger Land, както и в български специализирани медии.