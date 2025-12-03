Джан Яман побърка италианците като Сандокан

Турският актьор вече е популярен на Апенините поне колкото Микеле Плачидо

Последните две части от римейка би трябвало да бъдат излъчени на 22 декември

РАИ 1 излъчи с голям успех първите две серии от римейка на 50 годишния тв хит

С 6 милиона зрители в понеделник вечерта РАИ 1 би по гледаемост всички телевизии в Италия благодарение на турския актьор Джан Яман. Флагманът на държавната телевизия излъчи в течение на почти три часа първите две части от осемсерийния римейк на легендарната сапунка отпреди 50 години - “Сандокан”. В новото издание 36-годишният турски актьор играе главната роля, като “диригентската палка” на международната продукция е поверена на двама режисьори - Ян Микелини и Никола Абатанджело.

Партньори на хубавеца от югоизточната ни съседка, но с косоварско-албански корени, са известният италиански актьор Алесандро Прециози, който играе приятеля на Сандокан - Янес де Гомера, англичанката Алана Блур - “Перлата на Лабуан” и изгора на пирата, сънародниците є Джон Хана и Ед Уестуик, които се превъплащават във враговете сержант Мъри и Лорд Брук.

Последните две части от осемсерийния римейк би трябвало да бъдат излъчени на 22 декември, но това не е краят на стартиралата тв-епопея - засега е предвидено тя да се вмести в три сезона, като снимките на втория вече били започнали някъде в Тайланд и южната италианска област Калабрия.

Сандокан е добрият колкото Робин Худ пират от Южните морета, който е измислен от италианския писател Емилио Салгари и е вкаран от него в приключенски роман, отпечатван преди близо век и половина като подлистник на италиански вестници. Прочува се и като “Тигърът на Малайзия” - така е наречен първият сборник с вече публикуваните текстове за приключенията на закрилника на бедните и подтискани от английските колонизатори жители на островите из Южна Азия.

Става дума за една вечна история, която пренася читателите, а от 50 години и зрителите, в екзотични земи и далечни времена - по-точно остров Борнео от 1841 г. с неговия борещ се за свобода народ и водените от сляпа и свирепа алчност завоеватели. А Сандокан е свален от британските нашественици малайски принц, който с цел да им отмъсти за отнетите му земи и народ, се превръща в страховития водач на пиратите на остров Момпрасем, винаги рамо до рамо с верния си португалски приятел Янес де Гомера. Салгари е изобразил принца-пират като романтичен и безстрашен герой, воден от силно чувство за чест и справедливост, който се бори с колониалното потисничество и въплъщава несломимата смелост на поробения пред лицето на империите. Образът му е свързан и с мъчителната любовна история с Мариана - “Перлата на Лабуан” и дъщеря на местния губернатор, която пристава на пирата, въпреки ухажьорите си с титли от Британската империя.

Въпросната английска благородничка, в която Сандокан се влюбва, завихря една от централните теми на историята - конфликта между неговия дълг на воин и желанието му за различен и спокоен семеен живот. Интересното е, че Салгари, който никога не е пътувал до Азия, благодарение на хроники, карти и речници, е пресъздал правдив екзотичен приключенски свят от диви джунгли, верни пирати и спиращи дъха морски битки, които са разпалвали въображението на поколения читатели по цял свят. И особено на телевизионните маняци, както и на кинозрителите, като започнеш от първия сериал на италианската държавна телевизия, в който главната роля бе поверена на индийския актьор Кабир Беди, плюс няколко игрални ленти с него и все със същия сюжет.

А още преди РАИ 1 да извърти първите две серии на “Сандокан” медиите между Алпите и Сицилия издигнаха едва ли не в култ Джан Яман, оприличавайки неговата популярност в момента на тази преди време на Микеле Плачидо в ролята на митичния комисар Корадо Катани от сериал “Октопод”. “Всеки път, когато се появи някъде Джан Яман, той влече след себе си тълпа от обожаващи го девойки, госпожи, госпожици, дори момиченца - няма възраст, в която ако си от нежната половинка на света, да не си фен на турския актьор” - написа най-тиражираният италиански вестник “Кориере дела сера”.

Всекидневникът отбеляза също така, че собствената житейска история на Джан Яман е нещо като приказка, подобна на тази за Сандокан - завършилият италиански колеж и след това право в Истанбул Джан Яман е млад адвокат, когато е “забелязан” от режисьор на сватбата на приятел-актьор в Москва преди дванадесет години. Предлагат му малка роля в телевизионна сапунка и екранното приключение може би е щяло да приключи там, ако красавецът-консултант в престижната одиторска компания “Price Waterhouse Coopers” не си бил дал сметка колко е бил нещастен, прекарвайки дните си пред фирмения компютър. И на 24 години турчето с косоварско-албански корени решава да смени иначе уважаваната си кариера на юрист-одитор с тази, която ще го доведе до “Сандокан” - започва да играе в турски сапунки, излъчвани с успех по цял свят, вкючително в България, а в Италия - по флагмана на тв-империята на фамилията Берлускони - “Канале 5”.

От 2021 г. актьорът живее постоянно на Апенините, където се е снимал в два други сериала - “Виолетово като морето” и “Турчинът”. В същото време красавецът успя да извъртя една любовна история със свръх надарената с обилни форми тв-водеща Дилета Леота, а сегашната му постоянна приятелка е с алжирски корени, казва се Сара Блума и е известна диско-водеща. В навечерието на тв премиерата на “Сандокан” Джан Яман заяви пред журналисти, че преди да му бъде предложена ролята, той не бил чувал никога за пирата и неговия “баща” Емилио Салгари. Но когато му била направена офертата, веднага прочел всичко от родения в Торино писател и се запалил страхотно. Съжалява само за това, че заради пандемията снимките на сериала били стартирали с две години закъснение. Като в името на начинанието турският актьор обаче бил направил голяма жертва - отслабнал с цели 10 кг!

П. П. И нещо лично за финал - авторът на дописката също гледа сериала, и той се диви на уникалните пейзажи, дорисувани явно с изкуствен интелект, и той подвикваше по време на ръкохватните екранни боеве, и той се опитваше да бъда запленен от изпълнението на Джан Яман. Да го прощават влюбените в съседчето от югоизток италианки, пък и италианци, но в сравнение с партньорите му на практика той бе може би най-слабото присъствие на екрана, залагайки изключително на бялото на хищния си поглед и на изваяните бисепси.

Опитваше се да бъде харизматичен и арогантно-саркастичен като Джони Деп в “Караибски пирати”, но не се доближи и на йота до пресъздадения от талантливия американец шеметен образ. А като цяло поне първите две серии на римейка на “Сандокан” бяха досущ като приключенски филм за деца на студията “Уолт Дисни”, но тромави и на моменти даже наивни. Та дописникът би гледал трета и четвърта серия на “Сандокан” само ако по стотиците канали, които вкарва в дома му най-популярният на Апенините абонамент за сателитна телевизия “Скай”, следващия понеделник няма нещо друго и по-интересно.