Музеите и галериите в София с  празнично работно време около Коледа

Културният живот продължава около Коледа и Нова година

Националният исторически музей почива на 24 и 25 декември.

Специална програма за деца в “Музейко”

Музеите и галериите в София ще бъдат с празнично работно време около коледните и новогодишните празници, съобщават от институциите.

На официалния сайт на Националния исторически музей е отбелязано, че той няма да работи на 24 и 25 декември, както и на 1 януари.

Националният природонаучен музей ще бъде отворен на 24 и 31 декември от 10:00 до 13:00 часа, а няма да приема посетители на 25 декември и на 1 януари, информират на сайта си.

Националната художествена галерия ще бъде отворена на 23, 27, 28 и 29 декември 2025 г., както и на 3 и 4 януари 2026 г.

Националният политехнически музей няма да приема посетители в периода от 24 до 28 декември, както и от 31 декември до 4 януари. Музеят ще работи на 29 и 30 декември.

Галерия “Академия” на Националната художествена академия (НХА) няма да работи на 24, 25, 26 и 31 декември 2025 г., както и на 1 и 2 януари 2026 г.

Националният археологически музей е затворен на 25 декември и на 1 януари. На 24 и 31 декември музеят ще работи с намалено работно време - от 10:00 до 14:00 часа.

Във връзка с новогодишните празници и с цел икономия на топлинна енергия, 29 и 30 декември 2025 г. ще бъдат неприсъствени дни за служителите на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ), съобщават от екипа от сайта си. Така Националният етнографски музей ще бъде затворен в периода от 22 декември до 5 януари 2026 г. включително.

Националният военноисторически музей няма да работи от 24 до 26 декември включително и от 29 декември до 2 януари. От екипа уточняват, че от 3 до 6 януари на музейната каса ще се приемат само плащания в брой.

“Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, всички обекти на Регионален исторически музей - София (Централна сграда, Античен културно-комуникационен комплекс Сердика, Базилика “Света София”, Експозиция за национално помирение, Гробница Княз Александър I Батенберг, Археологически останки в околното пространство на ротондата Свети Георги, Археологически парк Западна порта на Сердика, Експозиция за национално помирение, Североизточна ъглова кула, Триъгълна кула на Сердика, Минерална баня “Овча купел”, Археологически комплекс Късноантичен мавзолей Лозенец) ще са затворени за посетители на 24, 25, 26 и 31 декември 2025 г. и на 1 и 2 януари 2026 г.”, съобщават от музея.

Националният литературен музей (НЛМ) обяви, че къщите музеи - филиали на НЛМ, ще работят на 23 и на 30 декември. Новата работна година за музея ще започне на 6 януари. В структурата на Националния литературен музей са къщите музеи на Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, Пейо Яворов, Христо Смирненски, Елин Пелин, Никола Вапцаров, Димитър Димов и Емилиян Станев и литературните кабинети на Стилиян Чилингиров, Иван Богданов и Владимир Башев.

Софийската градска художествена галерия (СГХГ) и филиалите галерия “Васка Емануилова” и галерия “Дечко Узунов” ще бъдат затворени за посещения на 24, 25 и 26 декември 2025 г. Галериите ще работят на 27 и 28 декември 2025 г. и от 3 януари 2026 г., информират от екипа.

“Музейко” има специална коледна програма, като за почивни дни са обявили 24, 25, 30 и 31 декември, както и 1 и 2 януари, съобщават от музея.