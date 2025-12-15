200 непоказвани ценни находки от Перперикон показват в изложба

Съдове с изображения на Бога-Слънце, бронзови статуетки на Дионис от Акропола, множество монети и чудна керамика

Акцентът са близо 30 християнски кръста от бронз и желязо

Проф. Николай Овчаров изследва 7000-годишната история на скалния град

В уникална експозиция в историческия музей на град Кърджали от днес ще бъдат представени близо 200 предмета, илюстриращи 7000-годишната история на скалния град Перперикон.

“В разгара на поредната политическа криза у нас Кърджали показва, че този град не бива да бъде показван само по време на избори или национални протести. Защото в неговите околности се намира свещения скален град Перперикон - едно от чудесата на българските земи. А откритите при четвъртвековните археологически разкопки се пазят именно там, в Регионалния исторически музей в града”, каза за “Труд news” археологът проф. Николай Овчаров.

Той припомни, че наскоро се навърши четвърт век от началото на мащабните археологически разкопки в скалния град. Той съвпада с 60-годишнината от създаването на музея, поради което се взема решение за изложба на намерени при проучванията експонати, повечето напълно неизвестни за широката публика.

Археологът проф. Николай Овчаров, който е и дългогодишен автор в “Труд news”

Сред находките са каменни брадви, идолите и фино изработени стрели от полускъпоценен камък от светилището от каменно-медната епоха, датирани в IV хил. преди Христа. Там са прекрасни съдове с изображения на Бога-Слънце от бронзовата и ранножелязната епоха в XIV-VII в. пр. н. е. Там са бронзови статуетки на Дионис от Акропола, множество монети и чудна керамика от римския период, десетки находки от “Свещената зона” с храмове от III-IV в., проучвана напоследък в Южния квартал.

Находки, открити на Перперикон само през 2024 г.

Особен акцент в изложбата има Средновековието - времето, когато за Перперикон непрекъснато се борят двете империи - Византия и Българското царство, обясни още проф. Овчаров. Във витрините се вижда великолепна рисувана керамика с изображения на птици, геометрични и растителни мотиви. Акцентът са близо 30 християнски кръста от бронз и желязо, илюстриращи хилядагодишната история на града като епископски център.

Най-интересни са носените на гърдите на видните граждани на Перперикон бронзови реликварии, в които реставраторите откриха частици от Светия кръст, на който е разпнат Христос, както и от мощи на светци.

Официалното откриване на изложбата е във вторник, 16 декември, в Регионалния исторически музей в Кърджали. Хилядите посетители на Перперикон и Кърджали ще могат да виждат уникалните предмети през следващите месеци.