„Повече от една снимка“ разказва историята на българската фотография

От първите студийни портрети до последните десетилетия на ХХ век

Нова изложба в Софийската градска галерия с над 300 кадъра

Представени ценни оригинали от лични и институционални архиви

Над 300 фотографии от повече от сто български автори събира изложбата “Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век”. Тя беше открита в Софийската градска художествена галерия (СГХГ) и ще продължи до 9 март 2026 година.

Изложбата е структурирана хронологично в три раздела, които проследяват развитието на българската фотография - от първите ателиета и студийни портрети в началото на века, през социалистическа България и фотографията като документ и свидетелство, до последните десетилетия на ХХ век, белязани от свободата на авторския поглед и насищането на света с образи.

“Потомци”, 1970 г., Лоте Михайлова

“От момента на откриването є фотографията се превръща в неизменен спътник на човечеството. Тя става ценният документ, достоверният разказ за събитията в човешкия живот. Има своята съществена роля в науката, рекламата, фотожурналистиката, комуникацията и постепенно се налага и като значимо и демократично изкуство. Фотографията влиза в музеите, става част от фондовете на институциите, дори вече има и самостоятелни музеи на много места по света”, казват от екипа на галерията.

Те посочват, че целта на изложбата е не само да представи развитието на българската фотография от 1900 до 2000 г., но и да преведе публиката от ранните студийни портрети и хроники на модерността до авторската фотография от края на века.

“Свободен час”, 1972 г., НСФА, Румяна Бояджиева

Основният фокус на експозицията е върху художествените качества на фотографията, а освен това има и познавателна страна. Чрез нея човек научава много за времето, в което са направени фотографиите. “Човешките истории отразяват общата история на отминалите десетилетия. Дори снимките с личен характер с течение на времето все повече се разделят с първоначалната си функция и се превръщат в исторически документи и изявяват художествените си качества”, казват от екипа.

Експозицията не цели енциклопедична изчерпателност. Приоритетът є са автори и творби със значим принос към формирането на фотографската естетика в България, както и да отдаде почит на онези, които с камерата си създадоха паметта на едно столетие от 1900 до 2000 г. Тези сто години българска фотография, разположени на двата етажа на галерията, са представени чрез ценни оригинали от лични и институционални архиви: Държавна агенция “Архиви”, Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, Народна библиотека “Иван Вазов”, Фотографска академия “Янка Кюркчиева”, Регионален исторически музей - Пловдив, Исторически музей “Искра”, Казанлък, Исторически музей, Асеновград, Исторически музей, Разлог, Фондация “Артин Азинян”, Нели и Робърт Гипсън - Архив Гипсън, Мартин Калчев, Виктор Герасимов, семействата Балкански, Георг Волц, Лингоров-Недков, Кемилев, Петра Атанасова, Георги Папакочев, Боян Попов, Станислав Бояджиев, Виолета Кюрдян, Рафаело Казаков, Росица Стойчева.

“По пътя за Самоков”, 1940 г., Бончо Карастоянов

За реализирането на тази изложба, свързана с голяма по обем селекция и анализ, Софийска градска художествена галерия кани външни експерти - Иво Хаджимишев, Катерина Гаджева, Георги Лозанов, Явор Попов и Тихомир Стоянов, които със своята изследователска и кураторска работа съдействаха на изкуствоведите от галерията Ренета Георгиева и Аделина Филева да реализират тази изложба. “Софийска градска художествена галерия като институция се ангажира да подкрепи съхраняването на историята на фотографията и утвърждаването є като изкуство, а фотографската є колекция, да може да бъде споделяна с публика, изследователи, учени и творци с поглед и към бъдещите поколения”, отбелязват от екипа.