В София се проведе 19. Международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка“

В рамките на два дни (4 и 5 декември 2025 г.) на три сцени в София прозвучаха стихове на български, сръбски, руски и хърватски език, бяха представени две книги – издания на Славянска академия, чийто председател е поетесата Елка Няголова. Тя е идеен и творчески двигател на Международния фестивал на поезията „Славянска прегръдка“, който години наред събира във Варна през месец май поети от цялата славянска общност. В предишните издания в продължение на 5 дни в морската столица гостуваха и представяха своето творчество известни поети, издатели, главни редактори на вестници и списания, председатели на писателски съюзи от Полша, Чехия, Русия, Словакия, Литва, Латвия, Беларус, Украйна, Словения, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и други държави, в които има славянски общности. След Ковид кризата фестивалът промени формата си, като понастоящем се провежда в различни градове в страната и в различни периоди – на живо и онлайн, с акцент върху дадена национална литература.

В началото на декември 2025 г. в София пристигнаха две поетеси: Наталия Воробьова-Хържич (Русия/Хърватия) и Желка Аврич (Сърбия). Елка Няголова представи тяхното творчество в неин превод.

Първото събитие се състоя на 4 декември в Дом музей „Никола Й. Вапцаров“, където гостите бяха приветствани от Атанас Капралов – директор на Националния литературен музей. Елка Няголова говори за творчеството на Желка Аврич, която рецитира свои стихове в оригинал, а Елка Няголова ги прочете на български език.

Същия ден в Гранд хотел „София“ се състоя 3-часов поетичен маратон. Във фокуса на програмата беше премиерата на луксозната антология „Балабанова лоза“ (2025), посветена на Ивайло Балабанов – любим поет на няколко поколения читатели, чиято 80-годишнина беше отбелязана през август т.г. Перфектният дизайн на изискания том с твърди корици е дело на Валерий Пощаров, а съдържанието събира в едно 39 незабравими творби на Ивайло Балабанов и стихотворения на 62 съвременни поети, които поемат щафетата от него, разлиствайки в клоните на поезията си неговия изпълнен с величие и преклонение наратив за отечеството – родната земя, татковината – онази дума, която е не само съкровена, но и туптяща с кръвта и сълзите, попили в тракийската земя, която той приласкаваше и обожаваше...

„Балабановата лоза“ се роди от любовта и почитанието към поета Ивайло Балабанов. Неговите стихове ухаят на мавруд и мерло, и опиват с тази негова родолюбива южна енергия, с любовта си към човека и земята“ – призна Елка Няголова и разказа подробно за възникването на идеята: „Тази книга е нашата таблетка против болката от националния нихилизъм на времето ни, както и нашата капчица надежда, която ни е спасително нужна, за да продължим нататък. Стиховете на Ивайло за Отечеството държат исото на песента за България, прилична на сдържан мъжки хлип. Тази книга е една колективна молитва в трудното ни време“.

Между поетичните страници читателят ще поеме глътка мемоарен полъх, прочитайки есетата и импресиите на Елка Няголова, в които тя разказва за своя побратим Ивайло. Книгата завършва с емблематичното стихотворение на Михаил Белчев „За теб, Българийо!“, което прозвуча в изпълнение на Кристина Белчева.

По време на представянето участие взеха поетите Михаил Белчев, Боян Ангелов, Надя Попова, Петър Андасаров, Матей Шопкин, Димитър Милов, Наталия Воробьова-Хържич, Желка Аврич, Ивайло Диманов, Маргарита Мартинова, Василена Петкова, Трендафил Василев, Хубен Стефанов, Анелия Янковска-Сенгалевич, Наталия Ерменкова, Димитър Никифоров, Ива Николова и др.

На 5 декември в Клуб „Журналист“ Елка Няголова представи стихосбирката на Наталия Воробьова-Хържич „Кръг в кръга“ (трилингва: български/руски/хърватски). В събитието се включиха Снежана Тодорова – председател на СБЖ, и поетите Ивайло Диманов и Иван Ненков. Това издание на Славянска академия поставя началото на Библиотека „Словоприношение“, в която вече са излезли няколко стойностни по съдържание трилигвистични томчета.

Всеки фестивал се радва и на своите отличени автори. И тази година „Славянска прегръдка“ излъчи своите призьори. Международно жури в състав – Елка Няголова (България), председател, и членове – акад. Ристо Василевски (Сърбия/Северна Македония), Татяна Житкова (Латвия), Соня Зубович (Хърватия), Анна Чахоровска (Полша) – присъди следните награди:

Сребърно летящо перо: на Маргарита Мартинова, България; Наталия Воробьова-Хържич, Русия/Хърватия; Желка Аврич, Сърбия;

Паметен медал за най-млад участник „Алея на поезията“, посветен на Барбара Юрковска-Навроцка: на Василена Петкова;

Сребърно разлистено перо „Радетел на славянството“: на Петя Шопова за обществена подкрепа на Славянска академия;

Златно перо за цялостно творчество „Поет-радетел на славянството“ – Матей Шопкин;

Голямата международна награда „Атлант на славянството“: на Надя Попова за цялостен принос, за изключителни творчески постижения в поезията и в превода, за сливане на живот и творчество.

Всички отличени поети получиха наградите си на официална церемония в Гранд хотел „София“. А допълнителен акцент беше награждаването на Елка Няголова и Михаил Белчев с Почетен медал „Пейо Яворов“, връчен им от Боян Ангелов по решение на УС на Съюза на българските писатели.

Фестивалът беше организиран от Славянска академия, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Синдиката на българските учители и Фонд „Устойчиво развитие за България“.