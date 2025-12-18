Фондация „Лъчезар Цоцорков“ отличи десетки добротворци от цялата страна

Дарения на обща стойност 153 000 лв. получиха учители, спасители и млади хора, посветили се на благородни каузи

Фондация “Лъчезар Цоцорков” проведе юбилейното пето издание на кампанията “Окрили доброто” - инициатива, която насърчава филантропията и изразява признателност към хората, които правят добро - искрено, скромно и от сърце.

Откриването на добротворците традиционно се осъществи с помощта на отличените през предходната година, както и чрез номинации от съмишленици и партньори на фондацията. Всички те споделяха историите на хора, които помагат напълно безвъзмездно в най-различни сфери - култура, образование, здравеопазване, грижата за животните и опазване на околната среда. Куриерската компания Спиди е партньор на кампанията и всеки от отличените ще получи писмото си за отличие от куриерите, като от компанията ще извършат това напълно безплатно.

Сред 62-мата отличени е и учителят Мариян Ангелов, който спасява четиричленно семейство от удавяне при Аркутино. Признание получават и доброволците Милен Данков, Иван Огнянов Батев, Евгени Янкулов и Здравко Велинов - хора, които смело влизат в борба със стихиите и са част от доброволни формирования, реагиращи при пожари, наводнения и различни природни бедствия в цялата страна.

Сред отличените са Анастасия Асенова, Милена Петрова, Петър Матов, Галина Василева, Георги Георгиев, Марин Кафеджийски, Янис Дяков, Виктор Троянов и Димитър Костов - млади хора, които в продължение на четири дни и нощи заснемат преминаването на двама глухи колоездачи по маршрута Ком-Емине при екстремни условия.

Един от най-вдъхновяващите примери е този на Радка Пашова - онкопсихолог, която не само е посветила професионалния си път на психичното здраве, но и отделя от свободното си време, за да се грижи безвъзмездно за възрастни хора в старчески дом. Тя ги изслушва и подкрепя, доказвайки, че благородството не еднократен акт, а ежедневен избор.

В кампанията се откроява и примерът на хора, посветили времето си в подкрепа на младите - Габриел Пърев, който дава пространство за трудните разговори в своя младежки форум-театър “Свободни електрони”, както и мотористите от “Морски братя”, които традиционно създават празнични вълнения за десетки деца.

Пет издания. Стотици “скрити герои”. Хиляди вдъхновени. Хора, които се грижат за най-уязвимите, пазят достойнството и човешките ценности, оформят и поддържат общности и превръщат личната болка в мост за подкрепа на другите. Техните истории не просто вдъхновяват - те напомнят, че човечността е онова, което ни съхранява и окрилява.

През изминалите години фондацията е изразила признателност към близо 300 добротворци от цялата страна, а общата стойност на оказаната финансова подкрепа вече надхвърля 745 000 лева.

Кампанията “Окрили доброто” стартира през 2021 г. с ясната мисия да отличи хора, които правят добро не по задължение, а от вътрешна необходимост и убеждение. Само за пет години тя изгради жива и разрастваща се общност от добротворци - хора, които не търсят признание, но му придават смисъл с делата си.

“Окрили доброто” ежегодно започва на 16 октомври - рожденият ден на вдъхновителят на фондацията. Тази година датата носи двоен заряд, тъй като отбелязва 80-годишнината от рождението на проф. д-р Лъчезар Цоцорков - човекът, който остава в паметта на мнозина със своята щедрост, човечност и способността да помага с тиха, искрена грижа.