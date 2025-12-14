Джони Деп ще екранзиира „Майстора и Маргарита“

Нов поглед към великата книга

Актьорът иска да бъде успешен продуцент

В момента се привличат инвеститори в проекта

Холивудският пират Джони Деп иска да екранизира легендарната шедьовър “Майстора и Маргарита” на Михаил Булгаков. Новината за този творчески ангажимент споделя екипът на Variety от фестивала Red Sea в Саудитска Арабия, където проектът е представен на филмовия пазар Red Sea Souk. Изданието оperationkino.net допълва, че за момента няма други творци, асоциирани с идеята - освен Деп като продуцент и вероятно като изпълнител на една от ролите в екранизацията, а изпълнителни продуценти са представители на екипа на неговата компания, които са работили по Jeanne du Barry - Светлана Дали, Грейс Ло, Стивън Дютърс и Стивън Мали.

Ето как е обобщен сюжетът за бъдещите инвеститори в проекта на Деп: “Действието се развива в Москва през 30-те години на миналия век, където дяволът се завръща с говорещата си котка, за да сее хаос сред корумпираните граждани, и в Йерусалим по времето на Пилат Понтийски. Майстора и Маргарита разказва фантастична, сатирична история за любов, артистична свобода и вечната битка между доброто и злото.

Една трета история се преплита в сюжета, като проследява един писател и неговата любовница Маргарита, която е готова на всичко, за да го спаси от тоталитарната система. Творбата е изпълнена с мрак, неизчерпаема енергия, бунт на духа и философска дълбочина - произведение, което остава изключително актуално и днес, като вечно напомняне за силата на изкуството, призвано да предизвиква и озарява пътя и съдбите на хората.”

Колегите новинари напомнят, че в далечната 1989 година Warner Bros. са правили опит за адаптация на “Майстора и Маргарита” с покана към режисьора Роман Полански, но са се отказали от идеята поради съображения, свързани с бюджета и ненадеждното му превръщане в приходи, още повече след падането на Берлинската стена. Най-новата екранизация по романа на Булгаков беше филм на Михаил Локшин от 2024 г. с участието на Евгений Циганов, Юлия Снигир, Клаес Банг и Аугуст Дил.