Евгени Минчев показа пета изложба в Пловдив

Закриването е на 16 декември със стилно парти

Лордът подготвя картини за замъка Горинг

25 атрактивни платна озариха галерия Arsenal of Arts

В Капана на зимата, преди коледните и новогодишни празници, лорд Евгени Минчев показа петата си самостоятелна изложба в Пловдив. 25 платна озаряват една от най- престижните частни галерии в града, управлявана от художникът Ангел Гешев - Arsenal of Arts.

EVGENI, както подписва картините си авторът, демонстрира нова висота на четката си, където са съсредоточени художествените му търсения и категоричност.

Изложбата не е озаглавена, защото той смята, че всеки сам може да постави заглавие, на това, което вижда. Красотата е в очите на гледащия казва лорд Евгени Минчев и щедро разкрива гледки, в чието пространство ценителят да се потопи.

Портрет на Карло в стила на поп арт краси пловдивската галерия.

Звездите в тази изложба са неговите картини “Карло”, “Кафеварката”, “Луканката”, “Фаберже”, “Краставицата”- все подвластни на поп арта, но и някъде встрани, където е вечно променящият се статив на EVGENI.

Изложбата в Капана в Пловдив ще бъде закрита на 16-ти декември с парти.

Огромен свещник със запалки е част от изложбата.

Поради приятелството си с кралският биограф лейди Колин Кембъл лорд Минчев подготвя картини за притежавания от нея замък Горинг. В годините той е принадлежал на поета Пърси Шели и вдовицата му написала там романа Франкенщайн.

Пиар и благотворителят, който е и дългогодишен автор на “Труд news”, рисува вече над две години, а това е петата му самостоятелна изложба. От ателието на артиста към клиенти и ценители вече са отпътували стотици платна, повечето дарени с цел благотворителност.

Кафеварката стана притежание на галериста Ангел Гешев.