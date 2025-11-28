Студенти станаха герои на бургаски писатели

Студентите от Театрален колеж „Любен Гройс“ – клас Бургас, изпълниха роли от произведения на съвременни бургаски автори. Те изнесоха поетично-театрален спектакъл, в Дома на писателя. Събитието бе осъществено в партньорство със Сдружение „Бургаска писателска общност“. В присъствието на известния актьор и техен преподавател -Димитър Маринов, младите театрали играха с амбиция и усърдие.

В поетичната част оживяха стихотворенията „Душа“ на Иван Гогов, „Листенце“ на Яна Вълчева, „Там, във недокоснатите длани“ на д-р Лорис Мануелян, „Непреодолима жажда“ на Динко Динков, „Като просяк съм беден“ на Ваньо Вълчев, „Мрак“ на Елка Стоянова, „Тъй усърдно изплетен“ на Роза Боянова, „Опорна точка“ на Светла Гунчева, „Еднопосочие“ на Елка Василева, „Мансарда и джин“ на Татяна Йотова и „Четиво на прима виста“ на Наталия Недялкова.

Прозата беше представена чрез „Една истинска история“ от Невена Проданова и „Без заглавие“ от Николай Фенерски.