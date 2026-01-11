Журналистка издаде книга за бюджетни пътешественици

Варненската журналистка Невяна Троянска издаде нова книга. За разлика от посветените на сериозни и болни теми „Залезът на Варна” и „ТИМ - отборът, който превзе България”, творбата „Нирвана за нискотарифни пътешественици” съчетава хумор и практични съвети, почерпени от опита на авторката при пътуванията й с приятелки, които винаги компанията организира самостоятелно.

В „Нирвана за нискотарифни пътешественици” има пътеписи от различни места в Италия, Испания, Кипър, Ниделрандия, Чехия, Тунис, Занзибар. Те са придружени от съвети как да откриваме евтини самолетни билети и добро място за настаняване, как да организираме логистиката, ако летим от съседен град или държава и да планираме програмата си така, че тя да се превърне в незабравимо приключение. Четивото включва и разкази за забавни случки, изненадващи открития и организационни гафове, които после помагат при планирането на следващата ваканция.

Невяна Троянска е издател на сайта за пътешествия brat-bg.com. Дълги години бе кореспондент и отговорен редактор на регионалното издание на в. „Труд” за Варна и Добрич, а след това и PR-експерт. Носител е на наградите „Смели репортери” и „Вероника Герин” на Ирландското посолство и Областния център по наркомании в България.