28 български представления в Народния театър през януари

Месец на родното творчество, билети по 10 евро

Гледаме “Народът на Вазов”, “Великденско вино” и “Големанов”

В месеца, в който България приема еврото всяка вечер на една от трите сцени в Народния театър ще се играе спектакъл по българска пиеса, а билетите за представленията ще бъдат на цена от 10 евро.

В рамките на кампанията „Месец на българската драматургия“ театърът с най-богат репертоар от български заглавия предлага в един месец пътуване през повече от век драматургична история - от класическите автори като Иван Вазов, Пейо Яворов и Ст. Л. Костов до най-новите гласове на съвременната сцена - Стефан Цанев, Александър Секулов, Константин Илиев, Мирела Иванова, Оля Стоянова, Тея Денолюбова, Мартина Новакова, Иван Пантелеев и др. Общо 26 български заглавия ще бъдат представени в 28 представления - 7 на Голяма сцена, 11 на Камерна сцена и 10 на Сцена „Апостол Карамитев“.

„Духът на поета“ с Христо Мутафчиев.

Сред включените спектакли са обичани заглавия като „Народът на Вазов“, „Великденско вино“, „Духът на поета“, „Големанов“, „Двубой“, „Плач на ангел“, „Боже мой“, „Опит за летене“, както и постановки по текстове, които за пръв път се поставят на българска сцена. В програмата участват няколко поколения драматурзи - от класиците, положили основите на националния театър, до съвременни автори, които продължават традицията му днес.