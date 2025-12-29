„Обикновен инцидент“ с гала премиера на София Филм Фест

Първата творба на иранеца Джафар Панахи след излизането му от затвора

Награденият със „Златна палма“ филм е сред най-коментираните на годината

Включен като кандидатура на Франция в краткия списък за номинациите за Оскар

Най-новата творба на прочутия ирански режисьор Джафар Панахи - „Обикновен инцидент“ ще бъде премиерно представен за първи път в България по време на 30-ия юбилеен София Филм Фест в началото на новата година.

Талантът на Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното - режисьорът има в колекцията си “Златен лъв” от Венеция (за “Кръгове”, 2000), “Златна мечка” от Берлин (за “Такси”, 2015) и “Златна палма” за “Обикновен инцидент”, който ще видим във вечерта на раздаването на наградите на 30-ия юбилеен София Филм Фест през март.

Джафар Панахи получи „Златна палма“ за „Обикновен инцидент“.

“Обикновен инцидент” бе включен като кандидатура на Франция в краткия списък за номинациите за Оскар за най-добър международен филм. Сред номинациите за Златен глобус “Обикновен инцидент” е в четири категории - за най-добри филм, режисьор, сценарий и филм на език, различен от английския. Престижната награда, която Панахи получи от ръцете на Кейт Бланшет и председателката на журито Жулиет Бинош в Кан, бележи нов етап в творчеството му, след всички премеждия, ограничения, цензура и години затвор в родния Иран.

“Обикновен инцидент” е първата творба на Джафар Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия.

Верен на подхода си към филмовите разкази, Панахи използва измамно проста завръзка в сюжета и постепенно задълбава към сложни морални казуси, критика на обществените порядки и крехката същност на човечността и

съществуването.

Панахи е ключова фигура в иранската нова вълна. Социално ангажираните му филми изследват теми като репресията, социалната несправедливост и ограниченията върху свободата в Иран. Пълнометражният му дебют “Белият балон” (1995) печели “Златна камера” в Кан, което е първото голямо признание за иранското кино на този фестивал. Въпреки многобройните си арести и забрани, той продължава да създава филми, които поставят остри социални и политически въпроси. Непосредствено след издаването на най-новата присъда срещу него от страна на иранското правителство, той посвещава няколко от наградите за филма си на “творците, които продължават да снимат в мълчание, без подкрепа, често рискувайки всичко, което имат, в името на тяхната вяра

в истината и човечността”.

Джафар Панахи е сред най-добрите приятели на София Филм Фест, като е бил специален гост на фестивала през 2002 и 2004, а през 2021 е носител на Наградата на София за своя принос към изкуството на киното.