Бог прибра легендата на френското кино Бриджит Бардо

Един от най-ярките и непреходни символи на световното кино Бриджит Бардо, емблематичната красавица от “И Бог създаде жената”, напусна този свят на 28 декември, на 91-годишна възраст, оставяйки след себе си легенда, която сякаш надживява самия живот. Новината за смъртта й бе съобщена от Фондация “Бриджит Бардо”, която тя основа и ръководеше през последните десетилетия.

Бардо си отиде след период на здравословни проблеми през тази година, включително кратка хоспитализация и операция, които породиха множество слухове за състоянието й. Няколко месеца преди кончината си самата тя опроверга фалшиви съобщения за своята смърт, написвайки в социалните мрежи с присъщия си остър език: “Не знам кой идиот започна тези фалшиви новини за моята смърт, но знайте, че съм добре и нямам намерение да си тръгвам още.”

Защитата на животните се превърна в нейна мисия.

Последните дни от живота си Бардо прекара в своя дом близо до Сен Тропе, където се бе оттеглила от светската сцена преди десетилетия, посветила се на мирен живот сред природата и стотиците животни, които бе спасила и приела като част от своя голям дом.

Когато тази огромна легенда си отиде, реакциите по света не закъсняха. Френският президент Еманюел Макрон я нарече “легенда на века” и “универсален символ на свободата”, като подчерта, че нейният образ, глас и присъствие са били част от националното въображение и вдъхновявали поколения.

Официално изявление на градския съвет в Сен Тропе - градът, който тя толкова често описваше като свое истинско убежище, я почете като “посланик на Сен Тропе”, подчертавайки как нейното присъствие и жизнена енергия са направили малкото крайбрежно място известно по целия свят.

От организации, които работеха с нея през годините, звучат благодарности за неуморната й борба за правата на животните. SPA France, една от най-старите и уважавани организации за защита на животните във Франция, я възхвали като “страстен защитник, чиято енергия и отдаденост доведоха до реални промени в отношението към животните”. Те припомниха многобройните кампании, които тя финансира, и хиляди спасени съдби, благодарение на работата на фондацията й.

Тук припомняме и българската следа. През 2021 г. Бриджит Бардо призова италианската провинция Тренто да изпрати в български природен парк три мечки, затворени в клетки като “проблемни”. Тя написа две писма до шефа на северната автономна провинция Маурицио Фугати с искане да освободят трите мечки DJ3, M57 и M49 и протестира срещу съдбата на четириногите. Тогава кметът на община Белица Радослав Ревански изпрати писмо до Бардо, в което изказва благодарност към активната й дейност в защита на животните и голямата й подкрепа за “Парка за танцуващи мечки” в общината.

Сега в социалните мрежи и форуми милиони фенове отдават почит на невероятната й кариера, на влиянието й върху киното и модата, и на това как нейният естествен стил и неподправена красота промениха представите за женския образ на екрана. Други обаче припомнят и по-спорни моменти от живота й, включително остри политически изказвания през последните години, които според някои засенчиха част от нейното наследство.

В крайна сметка, реакциите очертават образ на жена, която никога не остана незабелязана, която в живота си провокира, възхищаваше, разделяше мненията и вдъхновяваше - една фигура, чиито роли, послания и история ще останат в колективната памет дълго след последните й дни.

Бриджит Бардо е една от най-прочутите артистични икони не само във Франция, но и в целия свят. Киноактриса, секссимвол на 50-те и 60-те, модел, певица, тя се оттегли завинаги от развлекателната индустрия, преди да навърши 40 - през 1973 г. Дори отказва да приеме присъденият й през 80-те Орден на почетния легион.

Родена на 28 септември 1934 г. в Париж, израства в обикновено семейство, но още от млада демонстрира необикновен артистичен дух и желание да бъде различна. Едва на 15 години тя се появява на корицата на модното списание Elle, което открива нейния потенциал и я въвежда в света на модата и киното.

Бардо има кратка, но велика кариера в киното. Става световна сензация с “И Бог създаде жената” на Роже Вадим от 1956-а година. Този филм не само я превръща в международна звезда, но и маркира началото на нова ера в киното, в която образът на жената се променя завинаги. Бриджит продължава своя рейд по върховете на киното и популярната култура с “Презрение” на Годар, “Вива Мария” на Луи Мал и “Парижанката” на Мишел Буарон. Вдъхновява провокативни и революционни за времето си фотосесии, записва песни, участва в шумни афери с известни мъже от 50-те и 60-те. Тя е една от най-важните и внушителни фигури в сексуалното разкрепостяване на епохата.

Красотата на Бардо бе нещо, което светът сякаш не можеше да игнорира - нейните разкошни руси коси и магнетичен поглед пленяваха със смелост и неподправен чар. Тя не беше просто актриса, тя беше жив символ на сексуалността, свободата и бунта, и вталената й фигура се превърна в икона за много млади хора по целия свят.

Личният й живот бе също толкова бурен и обсъждан, колкото и кариерата й. Четири брака, многобройни връзки и силни романтични истории, включително с режисьори, актьори и творци от цял свят, изграждат една сложна, но завладяваща емоционална история. Тя бе и майка на един син, Николас, който в различните периоди на живота й беше и радост, и предизвикателство.

Бриджит Бардо си отиде на 91 години, но легендата за нея ще живее вечно - в историята на киното, в паметта на онези, които я обичаха, и в сърцата на милионите, за които тя бе символ на свобода, страст и неподправена елегантност.