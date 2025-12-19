Горан Брегович пее на зимен фестивал във Варна

Легендарният Горан Брегович и неговият „Оркестър за сватби и погребения“ ще гостуват във Варна в рамките на тридневния Varna Winter Fest. Концертът им е на 20 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта, където на сцената ще излязат и музикантите от оркестър „Карандила“, съобщиха от общината.

Зимният фестивал ще продължи до 22 декември на различни сцени в града. В събота вечерта в клуб MAZE публиката ще слуша Мила Роберт, DJ Dan и Deep George. На същото място в неделя ще има среща с артистите SECTA, DJ Marti G, SPENS и Georgio Di Mare.

Музикалният форум ще приключи на 22 декември от 19:00 часа във Varna live club с участието на специален гост - изненада, и с афтърпарти в клуб MAZE с Jahmmi Youth, DJ Dan, Deep George и Rocky.

Varna Winter Fest се осъществява по проект с финансовата подкрепа на общинския фонд „Култура“, а целта е да обедини различни музикални жанрове, поколения и публики и да създаде културен живот в града през зимния сезон, посочват организаторите.