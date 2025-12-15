Почувствайте зимната магия с изложбата „Коледна Светлина“ на Даниела Стойкова

На 15 декември, 2025 г. (понеделник) от 19:00 ч. Арт галерия „Даниела Стойкова“ ще отпразнува своята трета годишнина. Този специален момент ще бъде отбелязан с празничната изложба „Коледна Светлина“.

В нея са включени 40 маслени живописни творби, всяка от които разкрива по уникален начин красотата на българските сезони и традиции. Топлината и очарованието на коледните празници са пресъздадени чрез деликатни цветове и богата текстура.

Особено ярък акцент са зимните композиции — картини, които ни пренасят сред снежни, старинни български къщи, обвити в мек бял воал и озарени от празничен блясък. Снежинките се сипят безкрайно, а светлината от прозорците създава чувство за уют и домашна топлина.

Ще откриете и живописни зимни пейзажи, изпълнени с кристална тишина, в които студът и вечерната светлина се преливат в хармония. Замръзнали езера нежно отразяват последните слънчеви лъчи, а всеки детайл в картините носи усещане за покой и застинал миг.

Изложбата включва още летни гледки, пъстри макови поля, слънчогледови ниви и златни житни масиви, пресъздадени с ярки и емоционални цветове. Ще се насладите и на морски пейзажи, както и на мистични горски композиции, които пленяват въображението.

За художничката:

Даниела Стойкова е млада българска художничка, чийто творчески път започва в академията АМТИИ – Пловдив. Именно там тя изгражда основата на своя разпознаваем стил, в който живописта се превръща в естествен израз на нейната артистична същност — съчетание между визуално изкуство, музикалност и сценичен дух.

През 2017–2018 г. участва в многобройни изложби в Италия, включително и конкурсни формати. В началото на 2018 г. галерия Alson в Милано представя първата ѝ самостоятелна изложба „The Red Journey“, която привлича широк интерес.

През 2022 г. художничката открива собствена галерия в София — Арт галерия „Даниела Стойкова“, която се превръща в постоянен дом на нейното изкуство и място за регулярни изложби.

Картините на Даниела са част от частни колекции на българи и чужденци по целия свят. Международната публика разпознава в картините ѝ универсалния език на красотата.

Стил и въздействие на картините:

Творбите се отличават с богати пластове маслена боя, работа със шпакла, изразителна текстура и детайлна изработка.

Колоритът носи успокояваща и вдъхновяваща енергия — естествено продължение на концепцията от първата изложба в галерията „Цветотерапия“.

Произведенията на художничката се отличават с ярки тонове, впечатляващи композиции и емоционална атмосфера, която зарежда зрителя с положителна енергия.

С богат опит, активно участие в международни изложби и своя собствена галерия, Даниела Стойкова днес е едно от ярките и обещаващи имена на съвременното българско изкуство.