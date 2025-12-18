Провокативен поглед в нарцистичните перверзии

Те не са чудовища от друг свят, а “едни от нас”

Авторът е писател, психоаналитик и обучител на психотерапевти, който работи в Монпелие

Жан-Шарл Бушу с бестселър за значим социален проблем

На 19 декември излиза от печат бестселърът “Нарцистичните перверзни” от Жан-Шарл Бушу. Едно особено полезно четиво, разглеждащо защитните механизми, използвани от някои хора, които се опитват да избягат от своите недостатъци, като ги стоварят върху другиго. Преводът е дело на Асен Чаушев. Художник на корицата е Стефан Касъров.

Кои са перверзните нарциси? Как действат? Как да се освободим от тях? Книгата “Нарцистичните перверзни” (224 стр) разглежда много значим социален проблем, какъвто е общуването и преди всичко несполуките в него, с които много от нас се сблъскват в ежедневието си.

Корица на книгата

Книгата започва с думите, че нарцистичният перверзен не познава виновността, но без колебание я вменява на другите. Разбира се, хората, използващи нарцистично-перверзни механизми, знаят какво е вина. Ако не знаеха, нямаше да им е необходимо да я проектират върху друг, който да носи тежестта є. Нарцистичните личности се поставят над другите, имат нужда да им се възхищават като на изключителни същества. Нямат скрупули, когато злоупотребяват с другите, защото възприемат другия човек като предмет или инструмент за постигане на целите си. Надценяват качествата си и омаловажават грешките си. Не разбират афектите на другите. Другите съществуват само за да ги обслужват. Както психопата, те са търсачи на удоволствия. Завистливи са и се стремят да принизят другия, да го дискредитират и да се опитат да заемат мястото му. Тези хора често остават сами, защото не изпитват никакво уважение към другите...

Нарцистичната перверзна личност не е чудовище, дошло от друг свят, а винаги “един от нас”, когото лошият пример - преди всичко на родителите, - неправилното възпитание, малтретирането са превърнали в жертва, а после в палач на хората, които са имали нещастието да пресекат пътя му.

Жан-Шарл Бушу е писател, психоаналитик и обучител на психотерапевти, който работи в Монпелие, където е един от най-старите, ако не и първият Медицински факултет във Франция. Изнася редовно лекции във Франция и Белгия. С много примери от практиката си на психотерапевт, помогнал на много хора да преодолеят опустошенията от контакта с “перверзните нарциси”, авторът показва причините, проявленията и особеностите на този тип личности, както и начините за разпознаването им и освобождаването от вредното им въздействие.