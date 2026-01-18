Шедьоври на големите майстори на ХХ век в арт галерия „Вежди“

Картини на Владимир Димитров - Майстора, Емил Стойчев, Златю Бояджиев и много други

Изложбата може да бъде разгледана до 7 февруари 2026 година

Емблематични творби за българското изкуство

Шедьоври на 18 от най-големите майстори на българското изкуство показва Вежди Рашидов в своята арт галерия, носеща неговото име. Изложбата живопис и скулптура, озаглавена “Големите на ХХ век” се открива в 18:00 часа на 20 януари 2026 г. /вторник/, в модерното вип арт пространство на ул. “Симеоновско шосе” 97 к в София.

Подбраното творчество е емблематично за развитието на българската пластична култура през ХХ-ти век. Творбите на големите майстори са с ярка индивидуалност. Разпознаваеми и експресивни, те носят знака на вечно търсещия дух на своя създател.

В арт галерия “Вежди” ще видим шедьоври на Атанас Яранов, Владимир Димитров - Майстора, Вълко Гайдаров, Галин Малакчиев, Генко Генков, Георги Трифонов, Давид Перец, Димитър Казаков, Димитър Киров, Емил Стойчев, Златю Бояджиев, Иван Вукадинов, Иван Кирков, Крум Дамянов, Ненко Балкански, Светлин Русев, Теофан Сокеров и Тома Трифоновски

Вежди Рашидов е убеден, че "големите са онова стъпало, върху което е единствено възможно следващото като градеж, за да може пътят в изкуството за идните поколения да се развива безкрай, какъвто е знакът на безкрайността. Може би затова изкуството е вечно, защото човешката чувствителност е уникална сама по себе си.

В края на миналата година Вежди Рашидов зарадва ценителите на изкуството и със своя изложба - в най-празничния месец от годината той представи 60 нови акварела в коледна експозиция, озаглавена “Дървото”, вдъхновена от вечна тема в изкуството.